Miał pobić i skopać przypadkowego przechodnia. 38-latek z Inowrocławia z zarzutami

2025-10-23, 16:16 Redakcja

Jak się okazało, 38-latek ma już na koncie podobne przestępstwo/fot. Archwium

Pięć lat więzienia grozi mieszkańcowi Inowrocławia, który miał pobić innego mężczyznę. 38-latek uderzał go i kopał. Pobity trafił do szpitala.

We wtorek policjanci z Inowrocławia zostali powiadomieni o pobiciu. - Z informacji od zgłaszającego wynikało, że został zaczepiony przez jakiegoś mężczyznę na ulicy Wojska Polskiego. Ten następnie uderzał go i kopał, doprowadzając do przewrócenia – relacjonuje asp. szt. Izabella Drobniecka, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu. - Pobity mężczyzna doznał obrażeń i trafił do szpitala.



Kryminalni, których powiadomił dyżurny, zajęli się ustalaniem tożsamości sprawcy. - Wiedzieli, że mają do czynienia z mieszkańcem miasta i gromadzili dowody. Ich działania doprowadziły do ustalenia konkretnej osoby – informuje policjantka. - W środę policjanci ustalili, że poszukiwany mężczyzna przemieszcza się jedną z ulic. Wpadł w ich ręce i został zatrzymany.



Jak się okazało, ma już na koncie podobne przestępstwo. W maju również zaatakował na ulicy mężczyznę, bijąc go. 38-letniemu inowrocławianinowi postawiono zarzuty polegające na spowodowaniu u pobitych uszczerbku na zdrowiu. Do czasu rozprawy sądowej został objęty policyjnym dozorem oraz zakazem zbliżania się.