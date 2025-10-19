Górsk. 41. rocznica śmierci ks. Jerzego Popiełuszki na sportowo [zdjęcia]

2025-10-19, 21:47 Robert Duliński / Redakcja

Sportowy piknik rodzinny w Górsku. / Fot. Robert Dulińśki

Oficjalnym uroczystościom towarzyszył piknik rodzinnym, którego głównym punktem były zawody sportowe dla dzieci i młodzieży szkolnej.

- Robimy wszystko, aby pamięć o bestialsko zamordowanym ks. Jerzym Popiełuszce, została zachowana - mówi ks. Maksymilian Wójtowicz, dyrektor Centrum Edukacji im. ks. Jerzego Popiełuszki. - Aby młodzież czerpała z jego przewodniego hasła: „Zło dobrem zwyciężaj". Po raz kolejny zorganizowaliśmy piknik rodzinny - w tym roku pod hasłem „Uwierz w siebie, w sport".



Poza piknikiem rodzinnym było wspólne czuwanie i modlitwa pod krzyżem w miejscu uprowadzenia księdza, a także „Wieczornica” - przedstawienie w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Górsku.