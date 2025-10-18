Biblioteka we Włocławku wyciąga rękę do seniorów. W ofercie są książki z powiększoną czcionką

2025-10-18, 14:06 Marek Ledwosiński/Redakcja

Książki dla seniora - to najświeższa oferta Biblioteki Miejskiej imienia Zdzisława Arentowicza we Włocławku/fot.: Facebook, Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Biblioteka Miejska we Włocławku ma specjalną ofertę dla seniorów. To książki z drukowaną, mocno powiększoną czcionką. Ma to ułatwić czytanie osobom ze słabym wzrokiem.

Jak zaznacza Andrzej Chmielewski, dyrektor placówki takie książki są dwukrotnie droższe od zwyczajnych, ale biblioteka będzie ich kupować coraz więcej.



– Książki z dużą czcionką, które oferujemy naszym czytelnikom właśnie po to, żeby utrzymać aktywność czytelniczą jak najdłużej. Są niemal dwukrotnie droższe od książek tradycyjnych i dlatego wciąż to zaledwie cząstka naszego księgozbioru. Jednak sukcesywnie z każdym kwartałem zwiększamy liczbę książek. Wydawnictwa dostrzegły tę niszę i uruchomiły swoją ofertę, współpracujemy także z jednym z kilku dystrybutorów książek. Dzięki temu ich zakup odbywa się w atrakcyjnej cenie dla naszej instytucji – wyjaśnia Chmielewski.



Dużą czcionką jest drukowana przede wszystkim klasyka literatury polskiej i światowej.