Symfonie Jana Wańskiego wypełnią Salę Koncertową Collegium Copernicanum

W Sali Koncertowej Collegium Copernicanum wystąpi Capella Musica Gnesnensis/fot.: Facebook, Bydgoska Scena Barokowa
Drugi koncert VII festiwalu Bydgoska Scena Barokowa będzie poświęcony na nowo odkrywanemu kompozytorowi – Janowi Wańskiemu. W Sali Koncertowej Collegium Copernicanum zagra Capella Musica Gnesnensis.
– Na razie był jeden koncert, bardzo udany. Mamy nadzieję, że wszystkie pozostałe będą wyglądały tak samo. Będzie muzyka z Gniezna, taka rodowita, ponieważ będą zaprezentowane symfonie Jana Wańskiego. To był kompozytor, który pisał utwory dla kapeli gnieźnieńskiej i tam przebywał. Wspaniałe stowarzyszenie, które powstało dzięki pani Ewie Pilarskiej-Banaszak, które zajęło się rekonstrukcją tych utworów, wyciąganiem z archiwum gnieźnieńskiego tego, co najciekawsze – opowiadała Dorota Zimna.
– Bardzo ciekawe utwory, związane z naszym regionem. Jan Wański to niesłusznie zapomniany kompozytor. Jego dzieła są na bardzo wysokim poziomie, co też słychać na nagranej ostatnio płycie przez ten zespół. Kompozycje pochodzą z końcówki XVIII wieku, on zmarł już w XIX wieku, więc można powiedzieć, że był kompozytorem przełomu. Jego twórczość w dużej części zaginęła. Zachowały się pojedyncze rzeczy, które tutaj mamy i myślę, że być może gdzieś jeszcze są. Zdarzają się etapy, kiedy odnajdujemy różne rzeczy w tych archiwach – dodała Zimna.
Koncert Musica Gnesnensis – Symfonie Jana Wańskiego w Sali Koncertowej Collegium Copernicanum w sobotę (18 października) o godz. 18:00.
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę