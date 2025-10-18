Symfonie Jana Wańskiego wypełnią Salę Koncertową Collegium Copernicanum

2025-10-18, 07:43 Magda Jasińska/Redakcja

W Sali Koncertowej Collegium Copernicanum wystąpi Capella Musica Gnesnensis/fot.: Facebook, Bydgoska Scena Barokowa

Drugi koncert VII festiwalu Bydgoska Scena Barokowa będzie poświęcony na nowo odkrywanemu kompozytorowi – Janowi Wańskiemu. W Sali Koncertowej Collegium Copernicanum zagra Capella Musica Gnesnensis.

– Na razie był jeden koncert, bardzo udany. Mamy nadzieję, że wszystkie pozostałe będą wyglądały tak samo. Będzie muzyka z Gniezna, taka rodowita, ponieważ będą zaprezentowane symfonie Jana Wańskiego. To był kompozytor, który pisał utwory dla kapeli gnieźnieńskiej i tam przebywał. Wspaniałe stowarzyszenie, które powstało dzięki pani Ewie Pilarskiej-Banaszak, które zajęło się rekonstrukcją tych utworów, wyciąganiem z archiwum gnieźnieńskiego tego, co najciekawsze – opowiadała Dorota Zimna.



– Bardzo ciekawe utwory, związane z naszym regionem. Jan Wański to niesłusznie zapomniany kompozytor. Jego dzieła są na bardzo wysokim poziomie, co też słychać na nagranej ostatnio płycie przez ten zespół. Kompozycje pochodzą z końcówki XVIII wieku, on zmarł już w XIX wieku, więc można powiedzieć, że był kompozytorem przełomu. Jego twórczość w dużej części zaginęła. Zachowały się pojedyncze rzeczy, które tutaj mamy i myślę, że być może gdzieś jeszcze są. Zdarzają się etapy, kiedy odnajdujemy różne rzeczy w tych archiwach – dodała Zimna.



Koncert Musica Gnesnensis – Symfonie Jana Wańskiego w Sali Koncertowej Collegium Copernicanum w sobotę (18 października) o godz. 18:00.



Więcej w relacji Magdy Jasińskiej.