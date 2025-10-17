Uwaga! Przejazd kolejowy w Odolinie koło Ciechocinka będzie przez tydzień zamknięty. Zaplanowano objazd [mapa]

2025-10-17, 10:56 Redakcja

Utrudnienia mają związek z remontem linii kolejowej Aleksandrów Kujawski - Ciechocinek. Przejazd znajduje się na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 91.

Prace remontowe mają potrwać do piątku (24.10.) W tym czasie będzie obowiązywał objazd przez autostradę A1.



Przejazd zostanie zamknięty już w sobotę (18.10).