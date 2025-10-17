Dachowanie samochodu na autostradzie A1. Jedna osoba została poszkodowana

2025-10-17, 12:03  Redakcja
Do dachowania doszło na A1 w powiecie chełmińskim. / Fot. KP PSP w Chełmnie

Do dachowania doszło na A1 w powiecie chełmińskim. / Fot. KP PSP w Chełmnie

Do zdarzenia doszło po godz. 9.20 na 105 km autostrady A1 w powiecie chełmińskim.

W działaniach brały udział: OSP Lisewo, OSP Lipienek, OSP Robakowo oraz JRG Chełmno.

Jedna osoba została ranna.

Chełmno
A1, wypadek
Do dachowania doszło na A1 w powiecie chełmińskim. / Fot. KP PSP w Chełmnie

Region

Czarne chmury nad inowrocławską Inofamą. Jest apel do premiera o ratunek dla firmy

Czarne chmury nad inowrocławską Inofamą. Jest apel do premiera o ratunek dla firmy

2025-10-17, 14:11
Piotr Gadzikowski o sytuacji na terenie ogródków działkowych: Zamieszkiwanie jest jak plaga

Piotr Gadzikowski o sytuacji na terenie ogródków działkowych: Zamieszkiwanie jest jak plaga

2025-10-17, 13:10
Uwaga Przejazd kolejowy w Odolinie koło Ciechocinka będzie przez tydzień zamknięty. Zaplanowano objazd [mapa]

Uwaga! Przejazd kolejowy w Odolinie koło Ciechocinka będzie przez tydzień zamknięty. Zaplanowano objazd [mapa]

2025-10-17, 10:56
Pseudokibice pod lupą policji przed weekendowym meczem Zawiszy Bydgoszcz z Elaną Toruń

Pseudokibice pod lupą policji przed weekendowym meczem Zawiszy Bydgoszcz z Elaną Toruń

2025-10-17, 09:50
Piotr Hemmerling: 30 proc. dzieci rodzi się w związkach nieformalnych. Czas, aby to sformalizować

Piotr Hemmerling: 30 proc. dzieci rodzi się w związkach nieformalnych. Czas, aby to sformalizować

2025-10-17, 09:03
Co dalej z Fortem VII w Toruniu Obiekt niszczeje i jest rozkradany. To zasadniczy problem

Co dalej z Fortem VII w Toruniu? Obiekt niszczeje i jest rozkradany. „To zasadniczy problem”

2025-10-17, 08:32
Urząd Miasta w Bydgoszczy nagrodzi najlepsze prace dyplomowe. Termin mija 5 grudnia

Urząd Miasta w Bydgoszczy nagrodzi najlepsze prace dyplomowe. Termin mija 5 grudnia

2025-10-17, 07:46
Spadło tylko 150 ml deszczu, obawialiśmy się. Jednak był to dobry rok. Rolnicy podsumowali zbiory kukurydzy

„Spadło tylko 150 ml deszczu, obawialiśmy się. Jednak był to dobry rok”. Rolnicy podsumowali zbiory kukurydzy

2025-10-16, 21:14
Toruń opuszcza Lokalną Organizację Turystyczną. Różnica zdań wśród radnych

Toruń opuszcza Lokalną Organizację Turystyczną. Różnica zdań wśród radnych

2025-10-16, 20:26

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę