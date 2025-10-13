Słynny spór o mur w bydgoskim sądzie. W regionie rozpoczął się Tydzień Mediacji [program]

2025-10-13, 16:29  Damian Klich/Redakcja
W uroczystej inauguracji wzięli udział uczniowie szkół średnich i podstawowych, którzy obejrzeli między innymi inscenizację/fot. Damian Klich

W Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy zainaugurowano Tydzień Mediacji. Uczniowie szkół średnich i podstawowych obejrzeli inscenizację na temat znaczenia mediacji. Podstawą scenariusza była „Zemsta" Fredry. Aktorami zostali aplikanci adwokaccy, by lepiej zobrazować młodzieży rolę mediacji.

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, Maria Leszczyńska tłumaczyła młodzieży, na czym polega mediacja.
- Sprawca przyznaje się do winy, widzi, jakie są skutki jego negatywnego działania. Przeprasza, stara się zadośćuczynić, a ofiara takiego nagannego zachowania - nie chcę mówić przestępstwa - czuje satysfakcję. Mówi: „Zostałem skrzywdzony, ale jednak godzę się z tym, który mi tę krzywdę wyrządził i mam nadzieję, że to już nigdy więcej się nie powtórzy".

- Młodzież bardzo chętnie sięga po mediacje - mówi Mikołaj Kaszak, aplikant adwokacki, sekretarz Centrum Mediacji przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej z siedzibą w Bydgoszczy. - My, jako naród, trochę lubimy się kłócić, ale to wynika z tego, że mamy takie poczucie, że jak pójdziemy do sądu to na pewno uzyskamy sprawiedliwość. I tak się dzieje. Ugoda zawarta przed mediatorem ma jednak taki sam walor, jak wyrok sądu cywilnego czy karnego. Ona może być tak samo egzekwowana. Myślę, że do powszechnego uznania wartości mediacji potrzeba jeszcze trochę czasu, aczkolwiek i tak jest coraz bardziej popularnym procesem.

W tym tygodniu koordynatorka d.s. mediacji pojawi się w szkole w Osielsku. W sądach w Inowrocławiu, Świeciu, Tucholi, Żninie, Nakle, Mogilnie i Szubinie dyżurować będą mediatorzy i radcy prawni. Pełen program Tygodnia Mediacji dla dzieci i dorosłych jest niżej:

Więcej w relacji Damiana Klicha:

Program Tygodnia Mediacji
Bydgoszcz
Region

