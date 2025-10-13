Bez przyznawania racji też można się dogadać. Zaczyna się Tydzień Mediacji [program]

2025-10-13, 07:00 Monika Siwak/Redakcja

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy/fot. PR PiK/archiwum

Prawnicy namawiają do pozasądowego rozwiązywania sporów. Rozpoczyna się Tydzień Mediacji. W sądach w naszym regionie zaplanowano wykłady, porady i prezentacje.

Jak podkreśla sędzia Karolina Halagiera, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Bydgoszczy do spraw cywilnych, mediacja staje się coraz popularniejszym, kompromisowym sposobem ostatecznego rozstrzygnięcia sporu. Jej celem jest wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego obie strony konfliktu, a nie ustalenie, kto ma rację w sporze. Mediacja odciąża sądy, jednak przede wszystkim pozwala zainteresowanym rozwiązać spór bez dodatkowego stresu, jaki może wiązać się z obecnością na sali sądowej.



W takiej sali z ławami dla sędziów, oskarżonych , obrońców i prokuratorów dziś zamiast rozprawy odbędzie się inscenizacja postępowania mediacyjnego - jej bohaterami będą zwaśnione postacie z „Zemsty" Aleksandra Fredry. Postępowanie zaprezentują ją członkowie Centrum Mediacji przy Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy. W prezentacji w Sądzie Okręgowym wezmą udział uczniowie bydgoskich szkół podstawowych i średnich. Przygotowano także dla nich warsztaty związane z mediacją rówieśniczą. W sądzie wręczone zostaną nagrody w konkursie plastycznym dotyczącym mediacji.



W tym tygodniu koordynatorka d.s. mediacji pojawi się w szkole w Osielsku. W sądach w Inowrocławiu, Świeciu, Tucholi, Żninie, Nakle, Mogilnie i Szubinie dyżurować będą w tych dniach mediatorzy i radcy prawni.



Więcej na temat mediacji:



Program wydarzeń w Tygodniu Mediacji: TUTAJ