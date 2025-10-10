Toruńscy członkowie Partii Razem apeluje do innych posłów, aby przeznaczali pieniądze na naukę

2025-10-10, 17:23 Michał Zaręba

Od lewej Karolina Strychalska oraz Anna Zglińska z zarządu Partii Razem w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba

Konferencja w Toruniu miała związek ze wstrzymaniem finansowania dla radioteleskopu w toruńskich Piwnicach. Przypomnijmy - po burzy medialnej premier Donald Tusk przekazał, że Uniwersytet Mikołaja Kopernika dostanie pieniądze na ten cel.

- Nasi posłowie zwrócili się do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby opublikować listę tych projektów, tej infrastruktury badawczej, która nie otrzymała finansowania, mimo pozytywnej oceny - mówi Karolina Strychalska z zarządu partii Razem w Toruniu. - Nasi posłowie będą też składać poprawki do budżetu dotyczące finansowania nauki, badań, aby nie odpływali nam zdolni ludzie.



Więcej w relacji poniżej.