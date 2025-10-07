Czy radioteleskop pod Toruniem przestanie działać? UMK nie otrzymało dofinansowania ministerstwa

2025-10-07, 13:57  Michał Zaręba/Redakcja
Toruńska uczelnia nie otrzymała dofinansowania na radioteleskop RT-4/fot. archiwum

Toruńska uczelnia nie otrzymała dofinansowania na radioteleskop RT-4/fot. archiwum

Radioteleskop w toruńskich Piwnicach bez ministerialnego dofinansowania. Dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika może to oznaczać ograniczenie dalszych badań naukowych. Uczelnia odwoła się od decyzji resortu nauki.

– Obecnie nie otrzymaliśmy pieniędzy na radioteleskop, ale też na zegar atomowy. Mam nadzieję, że to, co dzieje się w mediach, zwróci uwagę ministerstwa na potrzeby radioteleskopu, który był finansowany od 30 lat. Działa przez siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny. Jest w gotowości, połączony w różnych projektach z innymi jednostkami zajmującymi się astronomią w Polsce, Europie, a może i na świecie. Liczymy, że finansowanie zostanie przywrócone, bez którego trzeba byłoby ograniczać „czujność” radioteleskopu – powiedział prof. Patryk Tomaszewski, rzecznik prasowy UMK.

Toruński uniwersytet starał się o ponad trzy miliony złotych na wszystkie projekty.

Mówił prof. Patryk Tomaszewski

Toruń

Region

Pożar budynku przy ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu. Policjanci pomagali w ewakuacji

Pożar budynku przy ulicy Żwirki i Wigury w Toruniu. Policjanci pomagali w ewakuacji

2025-10-07, 13:05
Kolizja autobusu i samochodu osobowego koło Grudziądza. Brak osób poszkodowanych [zdjęcia]

Kolizja autobusu i samochodu osobowego koło Grudziądza. Brak osób poszkodowanych [zdjęcia]

2025-10-07, 12:17
Pożar przy ulicy Puszczykowej w Bydgoszczy. Dwie osoby zostały ewakuowane

Pożar przy ulicy Puszczykowej w Bydgoszczy. Dwie osoby zostały ewakuowane

2025-10-07, 11:28
Kształcenie nowych kadr polskich służb. W regionie utworzono kolejne klasy mundurowe

Kształcenie nowych kadr polskich służb. W regionie utworzono kolejne klasy mundurowe

2025-10-07, 10:44
17 projektów za ponad milion złotych. Koniec głosowania nad budżetem obywatelskim Gminy Świecie

17 projektów za ponad milion złotych. Koniec głosowania nad budżetem obywatelskim Gminy Świecie

2025-10-07, 09:51
Rektor UKW: Chcemy wpisać się w nowoczesne trendy. Poszliśmy w dobrym kierunku [Rozmowa Dnia]

Rektor UKW: Chcemy wpisać się w nowoczesne trendy. Poszliśmy w dobrym kierunku [Rozmowa Dnia]

2025-10-07, 09:03
Wiedza swoje waży Plecaki szkolne pod czujnym okiem pracowników Sanepidu [zdjęcia, wideo]

Wiedza swoje waży! Plecaki szkolne pod czujnym okiem pracowników Sanepidu [zdjęcia, wideo]

2025-10-07, 08:32
Materiały wybuchowe im niestraszne. Szkolenie policjantów i psów w Gościeradzu [zdjęcia]

Materiały wybuchowe im niestraszne. Szkolenie policjantów i psów w Gościeradzu [zdjęcia]

2025-10-07, 07:47
Rusza przebudowa wiaduktu tramwajowego w Bydgoszczy. ZDMiKP podpisał umowę

Rusza przebudowa wiaduktu tramwajowego w Bydgoszczy. ZDMiKP podpisał umowę

2025-10-07, 06:54

Najczęściej czytane

Archiwum

październik 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę