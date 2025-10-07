Czy radioteleskop pod Toruniem przestanie działać? UMK nie otrzymało dofinansowania ministerstwa

2025-10-07, 13:57 Michał Zaręba/Redakcja

Toruńska uczelnia nie otrzymała dofinansowania na radioteleskop RT-4/fot. archiwum

Radioteleskop w toruńskich Piwnicach bez ministerialnego dofinansowania. Dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika może to oznaczać ograniczenie dalszych badań naukowych. Uczelnia odwoła się od decyzji resortu nauki.

– Obecnie nie otrzymaliśmy pieniędzy na radioteleskop, ale też na zegar atomowy. Mam nadzieję, że to, co dzieje się w mediach, zwróci uwagę ministerstwa na potrzeby radioteleskopu, który był finansowany od 30 lat. Działa przez siedem dni w tygodniu, przez 24 godziny. Jest w gotowości, połączony w różnych projektach z innymi jednostkami zajmującymi się astronomią w Polsce, Europie, a może i na świecie. Liczymy, że finansowanie zostanie przywrócone, bez którego trzeba byłoby ograniczać „czujność” radioteleskopu – powiedział prof. Patryk Tomaszewski, rzecznik prasowy UMK.



Toruński uniwersytet starał się o ponad trzy miliony złotych na wszystkie projekty.