Przewrócony TIR, znicze na drodze. Pięć godzin trwało sprzątanie autostrady A1 pod Toruniem

2025-10-09, 08:35 Redakcja

Utrudnienia trwały ponad pięć godzin/fot. Dawid Sulkowski/KM PSP Toruń

Wiadomość przyszła w środę, tuż po godzinie 21:00: na autostradzie A1, przy bramkach w gminie Lubicz przewrócił się TIR. Utrudnienia miały trwać do godziny 4:00, ale ruch udało się odblokować wcześniej.

Z przewróconej ciężarówki wysypały się znicze. Na szczęście, w tym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Na miejscu działały zastępy PSP: JRG nr 3, JRG nr 2. Około godz. 1:30 droga była już w pełni przejezdna.