Wiedza swoje waży! Plecaki szkolne pod czujnym okiem pracowników Sanepidu [zdjęcia, wideo]

2025-10-07, 08:32 Tatiana Adonis/Redakcja

Akcja ważenia plecaków w Szkole Podstawowej nr 63 na bydgoskim Szwederowie/fot.: Tatiana Adonis

W regionie rozpoczęła się akcja ważenia plecaków szkolnych. Do placówek ruszyli pracownicy Sanepidu. Sprawdzają, czy noszone przez uczniów tornistry nie przekraczają bezpiecznych norm. To ważne, bo zbyt ciężki plecak może prowadzić do wad postawy.

Ważenie plecaków zorganizowano m.in. w Szkole Podstawowej nr 63 na bydgoskim Szwederowie.



– Jeżeli chodzi o nasz region, w zeszłym roku szkolnym w marcu zważono 4600 plecaków, a w październiku było to 6600. Okazało się, że niespełna 15 procent przekraczało optymalną wagę. Mówi się, że ona wynosi od 10 do 15 procent masy ciała dziecka. Tornister nie powinien przekraczać tej wartości – wyjaśnia Marta Myśliwiec z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.



– Mój jest dość ciężki. Wydaje mi się, że to jest przez liczbę książek i worków na treningi – mówi jedna z uczennic.



– Przeciążenie odcinka kręgosłupa niestety powoduje wygięcie w nienaturalny sposób. Gdy dzieci mają za ciężki tornister, nadciągają ramiona i wychodzi następna wada postawy – podkreśla Danuta Zroślak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.



Akcja ważenia plecaków w regionie potrwa do końca października.