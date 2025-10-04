Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego przy toruńskim UMK. To już piętnasta edycja tej wyjątkowej inicjatywy

2025-10-04, 21:01 Robert Duliński / Redakcja

Inauguracja XV edycji Uniwersytetu Dziecięcego odbyła się w a Auli UMK. / Fot. Robert Duliński

Projekt edukacyjny skierowany jest do dzieci w wieku od 5 do 12 lat. W ramach nauki, uczestniczą w warsztatach z różnych dziedzin wiedzy, prowadzonych przez wykładowców z toruńskiej uczelni.

- To duży wyjątkowy projekt. Zajęcia edukacyjne odbywają się w murach naszej uczelni. Chemia, fizyka, biologia, sztuka i kultura. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie - mówi Weronika Żubrowska, koordynatorka Uniwersytetu Dziecięcego. - Dzieci - w zależności od wieku - mamy podzielone na osiem grup. Funkcjonujemy zgodnie z zasadą minimum teorii, maksimum praktyki. Zależy nam, aby dzieciaki działały, a nie tylko siedziały i słuchały.



- Przygotowują się do tego jak wygląda uniwersytet, poznają miejsca. Dla dzieci to jest niesamowite doświadczenie i przygoda - mówią rodzice.



- Interesują się matematyką. To jest mój ulubiony przedmiot w szkole. Ciekawi mnie najbardziej ze wszystkich przedmiotów na świecie - mówi jeden z uczestników zajęć. - Matematyka, matematyka, matematyka. Zamiast słów, wolałem uczyć się liczyć.



