Sztuczna inteligencja pomaga oszczędzać czas i pieniądze? UKW zaprasza na badania

Czy małe przedsiębiorstwa używają AI? Sprawdzą to badacze z Krajowego Centrum Badań Sztucznej Inteligencji, we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego/fot. Ilustracyjne/UKW Bydgoszcz
Czy małe przedsiębiorstwa używają AI? Sprawdzą to badacze z Krajowego Centrum Badań Sztucznej Inteligencji, we współpracy z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego.
- Chcemy zdiagnozować potrzeby mikroprzedsiębiorców, związane z zastosowaniem sztucznej inteligencji w ich biznesach - mówi prof. Renata Tomaszewska z Wydziału Pedagogiki UKW. - Warto korzystać z rozwiązań personalizowanych pod konkretne potrzeby przedsiębiorców i mikroprzedsiębiorców, ze względu chociażby na oszczędność czasu. Możemy podać takie przykłady, jak: wystawianie faktur, odpowiadanie na maile, umawianie wizyt, obsługa klienta. To jest naprawdę istotne, na przykład w branżach usługowych, handlowych i produkcyjnych. Inne rodzaje wsparcia: personalizacja ofert, analiza danych klientów, automatyzacja kampanii marketingowych, a także zarządzanie finansami i księgowością. To wszystko może pomóc sprawniej docierać do odbiorców i przyda się w zasadzie w każdej branży.
W ubiegłym roku narzędzi AI używało około 13,5% przedsiębiorstw w Unii Europejskiej. W Polsce to niecałe 6%. Nasz kraj plasuje się na przedostatnim miejscu w unijnym rankingu.
Badanie jest anonimowe i zajmie jedynie około 7 minut. W podziękowaniu uczestnik ankiety otrzyma praktycznego ebooka: „10 zastosowań ChatGPT w twojej firmie, które oddadzą ci 15 godzin tygodniowo”.
