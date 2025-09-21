Urodziny pełną parą! Kolejowy emeryt „zaprosił" gości na stację Bydgoszcz Główna [zdjęcia]

2025-09-21, 21:01 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Stary ale jary! 110-letni parowóz świętował w niedzielę swoje urodziny i przypominał o kolejowych tradycjach na stacji Bydgoszcz Główna/fot. Natasza Trzebuchowska

Stary, ale jary! 110-letni parowóz świętował w niedzielę swoje urodziny i przypominał o kolejowych tradycjach na stacji Bydgoszcz Główna. A zamiast przyjęcia - Stowarzyszenie Miłośników Kolei zaproponowało mieszkańcom spacer z przewodnikami.

Parowóz TKp1-46 kojarzy każdy bywalec bydgoskiego dworca. Został wyprodukowany w 1915 roku w Berlinie. Jest jedynym zachowanym egzemplarzem tej serii w Polsce. Praktycznie przez całą swoją służbę związany był z bydgoską stacją, a po zakończeniu pracy - od 1979 roku - pełnił rolę pomnika przy Ośrodku Muzealnym Bydgoskiego Węzła Kolejowego, a następnie na terenie lokomotywowni Bydgoszcz Główna.

Po remoncie Dworca Głównego - staraniem Stowarzyszenia Miłośników Kolei w Bydgoszczy, a w szczególności jego pierwszej prezes Mirosławy Michalskiej - Winkel - został poddany renowacji i ustawiony jako pomnik techniki na stacji Bydgoszcz Główna.



Parowóz można oglądać na dworcu głównym w Bydgoszczy.



Relacja Nataszy Trzebuchowskiej: