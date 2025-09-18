Wataha wilków pod domami na bydgoskim Czyżkówku? Są takie sygnały i nagrania

2025-09-18, 21:00 Monika Siwak/Redakcja

Na bydgoskim Czyżkówku widziana była wataha wilków. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Dostaliśmy informację, że w nocy nagrano 12 osobników kręcących się w pobliżu zabudowań w tej dzielnicy. Leśnik pracujący na tym terenie mówi, że po obu stronach Brdy widywane są watahy składające się z około dziesięciu do kilkunastu wilków.

- Film z kamery przemysłowej nagrywany był nocą, jest czarno-biały. Widać na nim watahę liczącą 12 wilków. My, jako rada osiedla, chcielibyśmy, żeby mieszkańcy mieli się na boczności, żeby mieli oczy dookoła głowy. Tak liczna wataha to już jest duże niebezpieczeństwo - ostrzega wiceprzewodniczący Rady Osiedla Piaski, Adam Goździewski.



- Gdy zauważmy wilka, nie powinniśmy uciekać - mówi Honorata Galczewska, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Toruniu. - Nawet jeśli zwierzę zacznie się do nas zbliżać - a zrobi to prawdopodobnie z ciekawości. Wykorzystajmy fakt, że wilk ma słaby wzrok, podnieśmy ręce po to, by wydawać się większymi, ale przede wszystkim, by spowodować, że nasz zapach dotrze do zwierzęcia znacznie szybciej. Kiedy wilk poczuje zapach człowieka, prawdopodobnie natychmiast się oddali.



Jeżeli po raz kolejny zobaczymy wilki w naszym otoczeniu zawiadommy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Z rzeczy praktycznych: ważne, by odpowiednio zabezpieczyć posesję szczelnym i mocnym ogrodzeniem. Trzeba zadbać o domowe zwierzęta. Pies jest postrzegany przez wilka jako wrogi gatunek, więc może zostać zaatakowany.

Wzrost liczby wilków może oznaczać wzrost liczby zwierząt, którymi się żywią.