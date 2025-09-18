Województwo kujawsko-pomorskie na targach w Finlandii: - Wasz region jest dla nas dobrym partnerem - twierdzą Finowie

2025-09-18, 09:55  Monika Kaczyńska / Redakcja
Food Days odbywają się w miejscowości Seinäjoki. / Fot. Monika Kaczyńska

Rozmowy o przyszłości żywności czy zrównoważonym rozwoju, a także dzielenie się dobrymi praktykami ze swoich regionów. W Finlandii kończą się Food Days, czyli Dni Żywności.

W fińskim mieście Seinäjoki mamy też reprezentantów naszego regionu. Wśród nich Iwona Pilichowska z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, która szczególną uwagę zwróciła na zagadnienia związane z eksportem.

- Zawsze trzeba najpierw bardzo dobrze zbadać rynek, na który chce się wejść. Do tego trzeba być elastycznym i dostosować swój produkt do potrzeb - mówi Iwona Plichowska. - Wielu przedsiębiorców zwracało uwagę, że bez sektora publicznego eksport nie będzie dobrze funkcjonował.

A jak współpracuje się Finom z Kujawsko-Pomorskiem?

- Współpracowaliśmy już wiele razy. Podobnie jak my - jesteście regionem żywnościowym - uważa Sanna Kankaanpää z lokalnej agencji rozwoju biznesu. - Jesteście dla nas dobrym partnerem. Cieszę się, że w przyszłości będziemy mogli rozwijać tę współpracę.

Kujawsko-pomorskie zaprezentowało dobre praktyki z naszego regionu - „Wiejską e-skrzynkę" i projekt Nasze Lokalne. W czwartek (18.09) uczestnicy Food Days wyruszają w teren, aby poznać lokalnych producentów.

Mówi Iwona Plichowska.

Mówi Sanna Kankaanpää.

