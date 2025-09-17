Ewakuacja szkoły, budowa przesłony. Ćwiczenia „Wysoka Fala 25" w Ciechocinku [zdjęcia, wideo]

2025-09-17, 12:34 Damian Klich/Redakcja

Ćwiczenia „Wysoka Fala 25" w Ciechocinku/fot. Damian Klich

Uszczelnianie wału, obserwacja z dronów, ewakuacja mieszkańców - tak dzisiaj służby szkolą się w Ciechocinku. Ponad 200 osób bierze udział w ćwiczeniach przeciwpowodziowych „Wysoka Fala 25".

- Syreny zawyły w Ciechocinku o godzinie 8:30 - mówi burmistrz Jarosław Jacewicz. - Podjęliśmy prace związane z ewakuacją Szkoły Podstawowej nr 3, bo program przewidywał, że jest w bezpośrednim zagrożeniu wystąpienia powodzi. Podjechały tam autobusy, zabrały dzieci w bezpieczne miejsce. Czekamy teraz na przyjazd brygady - prawie 200 osób z Wojsk Obrony Terytorialnej.



Zaplanowano także budowę mobilnej przesłony przeciwpowodziowej i zabezpieczanie wałów oraz praktyczne wykorzystanie sprzętu przeciwpowodziowego. Na miejscu współpracują ze sobą WOT, strażacy, policja, Wody Polskie oraz administracja rządowa i samorządowa.



Cel ćwiczeń to doskonalenie współdziałania służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców w przypadku zagrożenia powodziowego. Główne działania są prowadzone w obrębie Kępy Dzikowskiej w Ciechocinku, ale także przy przepompowni na Słońsku Dolnym i w Wołuszewie. Z powodu ćwiczeń możliwe są utrudnienia w ruchu na terenie Ciechocinka. Zamknięte będą ulice Słońsk Górny, Traugutta i Solna.

Relacja Damiana Klicha