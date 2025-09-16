Medyczny podpis w Bydgoskiej Alei Autografów. Prof. Paweł Rajewski wyróżniony

Dr Paweł Rajewski, wojewódzki konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych/fot. Magdalena Gill, Archiwum
Dr n. med. Paweł Rajewski, prof. Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu odsłoni swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów. Zwycięzcę wyłoniła we wtorek, 16 września, Kapituła „Bydgoskich Autografów".
Na ulicy Długiej swoje podpisy odsłaniają osoby szczególnie zasłużone dla miasta - działające na rzecz jego promocji, będące ambasadorami Bydgoszczy, w Polsce i na świecie. Przypomnijmy, że od 2025 r. Kapituła „Bydgoskich Autografów" wybiera tylko jednego laureata, lub laureatkę. We wtorek (16.09) członkowie kapituły ze zgłoszeń nadesłanych przez mieszkańców Bydgoszczy zdecydowali, że tegorocznym laureatem zostanie dr n. med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ.
Paweł Rajewski jest lekarzem, profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy oraz konsultantem wojewódzkim ds. chorób zakaźnych. Był kierownikiem Oddziału Internistyczno-Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, a następnie dyrektorem medycznym oraz kierownikiem oddziału w Szpitalu Miejskim.
Po wybuchu pandemii wrócił do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego, angażując się w organizację i prace związane z walką z koronawirusem SARS-CoV 2 w województwie kujawsko-pomorskim. Specjalizuje się w chorobach zakaźnych, transplantologii klinicznej, hepatologii i lipidologii. Aktywnie działa na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych, szczególnie HCV, organizując akcje bezpłatnych badań dla mieszkańców regionu. Prowadzi fundację promującą świadomość zdrowotną i szczepienia ochronne. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Medalu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i nagrody Ministra Zdrowia. W 2025 roku wydał książkę dokumentującą przebieg pandemii COVID-19 w regionie.
Dotychczas na ulicy Długiej swoje podpisy złożyli:
2007 rok: Irena Szewińska, Jerzy Hoffman, Adam Sowa, Rafał Blechacz i Zbigniew Boniek
2008 rok: Lech Wałęsa (odsłonięty z okazji 27. rocznicy Bydgoskiego Marca)
2008 rok: Tomasz Gollob, Kazimierz Karabasz, Edmund Obiała i Katarzyna Popowa-Zydroń
2009 rok: Irena Santor, Radosław Sikorski i Janusz Zemke
2010 rok: Andrzej Maleszka, prof. Marek Harat i gen. Zbigniew Nowek
2011 rok: Jerzy Derenda i kpt. Bronisław Radliński
2012 rok: Małgorzata Czajkowska-Malinowska, Leonard Pietraszak i Robert Sycz
2013 rok: Eleonora Harendarska, Jan Kulczyk i Zygfryd Żurawski
2014 rok: dr Zbigniew Pawłowicz, Michał Winiarski i Tomasz Zaboklicki
2015 rok: Maciej Figas, Paweł Łysak oraz prof. Zbigniew Włodarczyk
2016 rok: Beata Mikołajczyk i Michał Kubiak
2017 rok: Jerzy Riegel, Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj oraz prof. Wojciech Zegarski
2018 rok: Krzysztof Herdzin, prof. Arkadiusz Jawień oraz prof. Józef Szala
2019 rok: Jan Rulewski, Antoni Tokarczuk i bracia Marek i Tomasz Sekielscy
2020 rok: prof. Aleksander Araszkiewicz, Marek Gotowski, dr hab. Janusz Kutta, dr hab. Marek Romaniuk, Stanisław Błażejewski
2021 rok: Iga Baumgart-Witan, prof. dr hab. Piotr Salaber, prof. dr hab. Mariusz Wysocki
2022 rok: Hanna Sowińska, Roman, Czesław, Ryszard i Stanisław Abramczykowie
2023 rok: Krystyna Gawek, Marek Chełminiak, prof. Roman Ossowski.
