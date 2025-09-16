Medyczny podpis w Bydgoskiej Alei Autografów. Prof. Paweł Rajewski wyróżniony

2025-09-16, 18:35  Redakcja
Dr n. med. Paweł Rajewski, prof. Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu odsłoni swój podpis w Bydgoskiej Alei Autografów. Zwycięzcę wyłoniła we wtorek, 16 września, Kapituła „Bydgoskich Autografów".

Na ulicy Długiej swoje podpisy odsłaniają osoby szczególnie zasłużone dla miasta - działające na rzecz jego promocji, będące ambasadorami Bydgoszczy, w Polsce i na świecie.
Przypomnijmy, że od 2025 r. Kapituła „Bydgoskich Autografów" wybiera tylko jednego laureata, lub laureatkę. We wtorek (16.09) członkowie kapituły ze zgłoszeń nadesłanych przez mieszkańców Bydgoszczy zdecydowali, że tegorocznym laureatem zostanie dr n. med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ.

Paweł Rajewski jest lekarzem, profesorem i rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy oraz konsultantem wojewódzkim ds. chorób zakaźnych. Był kierownikiem Oddziału Internistyczno-Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, a następnie dyrektorem medycznym oraz kierownikiem oddziału w Szpitalu Miejskim.

Po wybuchu pandemii wrócił do Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego, angażując się w organizację i prace związane z walką z koronawirusem SARS-CoV 2 w województwie kujawsko-pomorskim. Specjalizuje się w chorobach zakaźnych, transplantologii klinicznej, hepatologii i lipidologii.
Aktywnie działa na rzecz profilaktyki chorób zakaźnych, szczególnie HCV, organizując akcje bezpłatnych badań dla mieszkańców regionu. Prowadzi fundację promującą świadomość zdrowotną i szczepienia ochronne. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Medalu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i nagrody Ministra Zdrowia.
W 2025 roku wydał książkę dokumentującą przebieg pandemii COVID-19 w regionie.

