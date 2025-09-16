Droga Via Pomerania połączy Ustkę, Bydgoszcz i Konin. Trwają przygotowania do jej budowy

2025-09-16, 11:32 Marcin Glapiak / Redakcja

Via Pomerania ma być drogą dwujezdniową z obwodnicami wszystkich miejscowości. / Fot. Ilustracyjne / Pixabay

Senator Ryszard Brejza w mediach społecznościowych poinformował, że powołany przez MON zespół przedstawił raport, w którym wskazano kluczowe inwestycje. Wśród nich jest realizacja Via Pomerania.

Droga w pierwszym etapie budowy ma połączyć Ustkę z Bydgoszczą, a później Inowrocław z Koninem. Ze względu na wysokie koszty odcinek z Bydgoszczy do Konina nie będzie miał kategorii drogi ekspresowej, lecz drogi dwujezdniowej ruchu przyspieszonego z obwodnicami wszystkich miejscowości.



Poza tym cały czas trwają prace zespołu parlamentarnego Via Pomerania.



- W jego składzie są parlamentarzyści z terenu przebiegu tej trasy - mówi poseł Magdalena Łośko. - Na poprzednim posiedzeniu Sejmu RP został przedstawiony raport, który zostanie przekazany do Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Infrastruktury. MON zwrócił się już do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o zabezpieczenie środków finansowych na tę inwestycję.