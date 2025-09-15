Sanepid w Żninie alarmuje: Woda z wodociągu Ryszewo nie nadaje się do spożycia
Woda z wodociągu Ryszewo (gm. Rogowo) nie nadaje się do spożycia - poinformował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Żninie. W próbkach wody pobranych z sieci stwierdzono obecność enterokoków kałowych oraz bakterii grupy coli.
Wodociąg Ryszewo zaopatruje poszczególne miejscowości: Gałęzewko, Gałęzewo, Gołąbki, Gostomka, Grochowiska Szlacheckie, Lubcz, Ryszewo, Ustroń i Zalesie.
Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Do sieci wodociągowej wprowadzono wodę ze stacji uzdatniania wody w Rogowie.
Numer do kontaktu w sprawie jakości wody: 693 900 462.