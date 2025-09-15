Ekspert ds. bezpieczeństwa: Incydentów ze strony Rosji będzie coraz więcej [Rozmowa Dnia]

2025-09-15, 09:01  Agnieszka Marszał/Redakcja
Rosyjscy żołnierze podczas ćwiczeń „Zapad 2025" z udziałem sił zbrojnych Rosji i Białorusi. Zdjęcie udostępnione przez biuro prasowe rosyjskiego Ministerstwa Obrony/fot. PAP, EPA

Rosyjscy żołnierze podczas ćwiczeń „Zapad 2025" z udziałem sił zbrojnych Rosji i Białorusi. Zdjęcie udostępnione przez biuro prasowe rosyjskiego Ministerstwa Obrony/fot. PAP, EPA

- Trochę gotówki, zapas żywności i wody na kilka dni, dokumenty w jednym miejscu - to powinien mieć w domu każdy z nas - mówił w „Rozmowie Dnia” w Polskim Radiu PiK dr Bartosz Maziarz - ekspert ds. bezpieczeństwa z Uniwersytetu Opolskiego.

Trwają rosyjsko-białoruskie manewry „Zapad 2025". Po co Rosji te manewry? Czy jest się czego obawiać? O zagrożenie pytała Agnieszka Marszał.

- Są to regularne manewry, które Rosja organizuje od kilkunastu lat, nie ma w tym nic nadzwyczajnego - odpowiadał dr Bartosz Maziarz. - Co więcej – jedyną nadzwyczajną informacją jest to, że w tegorocznych manewrach bierze udział dużo mniejsza liczba żołnierzy, niż miało to miejsce np. w roku 2021, czyli w manewrach poprzedzających atak Rosji na Ukrainę. (…) Uważam, że nie ma obaw co do tych manewrów, natomiast obawy mogą być co do incydentów, które na pewno będą się powtarzać w naszej przestrzeni – nie tylko powietrznej - ale przede wszystkim teleinformatycznej, informacyjnej. (…)

Czy Bydgoszcz nazywana polską stolicą NATO i nasz region są szczególnie narażone na takie ataki ze strony Rosji w różnej formie? - pytała nasza dziennikarka.

- Nie sądzę, żeby jakiś konkretny region był szczególnie narażony - tym bardziej, że na razie sytuacja nie eskaluje – odpowiadał gość „Rozmowy Dnia”. - Niemniej trzeba mieć z tyłu głowy, że terytorium całego kraju jest w zasięgu różnego rodzaju incydentów, które może prowadzić Rosja. Powinniśmy być przygotowani m.in. na działania dezinformacyjne – z tym mamy już do czynienia, widzieliśmy taką zorganizowaną akcję po wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. (…)

Cała „Rozmowa Dnia” poniżej.
INNE ROZMOWY DNIA

PR PiK - Rozmowa Dnia - Dr Bartosz Maziarz

Region

Wiceszef MSWiA w Grudziądzu: Są pieniądze na budowę schronów i miejsc schronienia

Wiceszef MSWiA w Grudziądzu: Są pieniądze na budowę schronów i miejsc schronienia

2025-09-15, 14:02
Tryt jest szkolony do działania w czasie wybuchów i pływania w szybkich motorówkach [zdjęcia]

„Tryt" jest szkolony do działania w czasie wybuchów i pływania w szybkich motorówkach [zdjęcia]

2025-09-15, 10:57
Toruń. Zajezdnia tramwajowa otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających [zdjęcia]

Toruń. Zajezdnia tramwajowa otworzyła swoje drzwi dla zwiedzających [zdjęcia]

2025-09-15, 07:50
Tomasz Makowski zwyciężył w Wojewódzkim Konkursie Orki [wyniki]

Tomasz Makowski zwyciężył w Wojewódzkim Konkursie Orki [wyniki]

2025-09-15, 06:50
Ponad 130 osób na starcie 4. Biegu Feniksa w Świeciu [zdjęcia]

Ponad 130 osób na starcie 4. Biegu Feniksa w Świeciu [zdjęcia]

2025-09-14, 21:32
Chełmińscy strażacy walczą z plamą oleju na DK 91

Chełmińscy strażacy walczą z plamą oleju na DK 91

2025-09-14, 21:06
Cuda Polski 2025. Trzy miejsca w Kujawsko-Pomorskiem walczą o laury

Cuda Polski 2025. Trzy miejsca w Kujawsko-Pomorskiem walczą o laury

2025-09-14, 19:24
Trzeci w ciągu kilku godzin wypadek na A1. Na DK 10 również utrudnienia

Trzeci w ciągu kilku godzin wypadek na A1. Na DK 10 również utrudnienia

2025-09-14, 18:02
Poznajcie Shelly i jej córkę Peanut. To bohaterki kolejnego odcinka cyklu Zooreporter w PR PiK

Poznajcie Shelly i jej córkę Peanut. To bohaterki kolejnego odcinka cyklu „Zooreporter" w PR PiK

2025-09-14, 17:23

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę