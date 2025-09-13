Kujawsko-pomorscy uczniowie wśród laureatów konkursu IPN - „Silni Polską!"

2025-09-13, 08:00  IAR/Redakcja
Uczniowie Szkoły Podstawowej im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie zwiedzają Warszawę/fot. Szkoła Podstawowa im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie/Facebook

Młodzież ze Szkoły Podstawowej im. płk. Floriana Laskowskiego w Grucie koło Grudziądza została nagrodzona w pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego „Silni Polską!”. Wyróżniony projekt upamiętnia ofiary okupacji niemieckiej.

Uczniów z powiatu grudziądzkiego doceniono: „za poruszające i wielowymiarowe upamiętnienie lokalnych ofiar niemieckiej okupacji. Wydarzenie w Grucie połączyło film, źródła historyczne i świadectwa rodzinne, angażując społeczność i budując żywą pamięć o losach ks. Jana Skwiercza, ks. Jana Lesińskiego i mieszkańców regionu." - czytamy na stronie organizatora konkursu.

Ogółem było 300 laureatów pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Edukacyjnego „Silni Polską!”. To młodzi ludzie z całej Polski, którzy przez ostatni rok organizowali wydarzenia promujące historię - koncerty, spektakle, pikniki rodzinne, wystawy, produkcje filmowe, gry terenowe, biegi i rekonstrukcje historyczne.

Jak przekazał dyrektor biura edukacji IPN, Adam Pleskaczyński - to największy projekt edukacyjny IPN. Wzięło w nim udział 2500 młodych ludzi, którzy w różnych formach prezentowali swoje pomysły: - To były pokazy mody międzywojennej, spacery historyczne, konkursy poezji, czy filmy. Uczniowie musieli przygotować swoje projekty we współpracy z miejscowymi instytucjami, z ludźmi - i zrobić to publicznie - dla nich. Jednocześnie oferta musiała być atrakcyjna. Prezentacje oglądały tysiące ludzi w całej Polsce - mówił Adam Pleskaczyński

Laureaci konkursu mogli zwiedzić Warszawę, m.in. odwiedzili Sejm, Pałac Prezydencki, Muzeum Powstania Warszawskiego, a także Izby Pamięci Prezydentów RP na Uchodźstwie w Świątyni Opatrzności Bożej oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego.
W poniedziałek (15 września) rozpoczyna się kolejna edycja projektu „Silni Polską”. Uczestnicy, liderzy 10-osobowych grup, mogą zgłaszać się poprzez stronę biura edukacji IPN.

Konkurs zorganizowało Biuro Edukacji Narodowej IPN, a uroczysta gala odbyła się w warszawskim hotelu Radisson Blu Sobieski.

Mówi dyrektor biura edukacji IPN Adam Pleskaczyński

Grudziądz

Region

