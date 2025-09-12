Inspektorzy eskortowali ciężarną kobietę. Teraz Wanda przyjechała z podziękowaniami [zdjęcia, wideo]

Dwutygodniowa Wanda wraz z rodzicami przyjechała podziękować inspektorom z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Bydgoszczy/fot.: Monika Siwak
Dwutygodniowa Wanda z Solca Kujawskiego przyjechała na jedną ze swoich pierwszych w życiu wycieczek do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy. Gdyby nie pomoc funkcjonariuszy, musiałaby się urodzić w aucie.
29 sierpnia Bartłomiej Soloch i Sławomir Kozłowski eskortowali samochód z rodzącą kobietą. W piątek (12 września) rodzice przyjechali z najmłodszą córką podziękować.
– Wracaliśmy ze służby w Toruniu i na skrzyżowaniu ulicy Nowotoruńskiej z aleją Lecha Kaczyńskiego kierowca pojazdu osobowego poprosił nas o pilotaż do szpitala. W pierwszej chwili pomyśleliśmy, że bezpieczniej będzie zjechać na pobocze i wezwać karetkę, ale pasażerka poinformowała nas, wręcz krzycząc, że odeszły jej wody, więc nie było już czasu. Włączyliśmy sygnały dźwiękowe i świetlne – opowiadał Soloch.
– Dyspozytor 112 poinformował, że porodówki znajdują się w Szpitalu Miejskim bądź w Bizielu. Jednakże z uwagi na to, że byliśmy już na wysokości Centrum Handlowego Focus, poprosiłem dyżurnego o poinformowanie szpitala MSWiA. Tak, jak prosiła rodząca, że tam przyjedzie – podkreślił Kozłowski.
– Chciałbym podziękować wszystkim kierowcom, którzy utworzyli nam ten korytarz życia. Być może nawet myśleli, że ten kierowca próbował „cwaniaczyć”. Tu mogły decydować sekundy – stwierdził Soloch.
– Musieliśmy się śpieszyć, bo partnerka już rodziła. Akurat spotkaliśmy patrol, pomogli nam dojechać, inaczej byłoby trudno. To trzecia córka – opowiadał tata Wandy. – Pięć minut i się urodziła, na izbie przyjęć, na kozetce – dodała mama dziewczynki.
Wanda dostała pluszowego krokodyla od Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego, a jej mama kwiaty od wicewojewody.
Najczęściej taką eskortą rodzącej kobiety bywają policjanci. W ostatnich latach funkcjonariusze pomagali dotrzeć na czas do szpitala m.in. w Toruniu i Łabiszynie.
Relacja Moniki Siwak
Dwutygodniowa Wanda wraz z rodzicami przyjechała podziękować inspektorom z Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Bydgoszczy/wideo: Monika Siwak
