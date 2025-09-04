„Katarzynka" wioślarza Mirosław Ziętarskiego w Piernikowej Alei Gwiazd w Toruniu [wideo, zdjęcia]

„Katarzynka" wioślarza Mirosław Ziętarskiego w Piernikowej Alei Gwiazd w Toruniu/fot. Monika Kaczyńska
Mirosław Ziętarski to brązowy medalista olimpijski z Paryża, mistrz Europy i wielokrotny medalista mistrzostw świata. - Gdyby ktoś powiedział mi 5 lat temu, że będę miał swoją Katarzynkę, nie uwierzyłbym - mówi sportowiec.
- Jak już zdobyłem ten medal olimpijski, to przechodziło mi przez myśl, że medaliści olimpijscy mieli wcześniej swoje Katarzynki, na przykład Katarzyna Zillmann, czy Łukasz Pawłowski. To będzie dla mnie zawsze wyróżnienie. Będę wracał tu z myślą, że jest to moje miejsce, które mnie ukształtowało, jako dobrego sportowca i człowieka.
- To jest sportowiec od 16 lat związany z AZS UMK Toruń, olimpijczyk trzykrotny, więc naprawdę utytułowana osoba - mówił prezydent Torunia, Paweł Gulewski. - W maju zdobył złoto Mistrzostw Europy w Bułgarii, także jest to osoba, która wioślarstwo w Toruniu wyniosła na zupełnie inny poziom.
Mosiężne Katarzynki przed Dworem Artusa są odsłaniane od 2003 roku. Znajdują się tam podpisy znanych polskich aktorów, muzyków, polityków i pisarzy związanych z Toruniem. Swoje Katarzynki mają m.in. Bogusław Linda, Leszek Balcerowicz i zespół Kobranocka.
