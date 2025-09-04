Budowa drogi S10 może się opóźnić. Trzeba przyciąć korony 103 drzew, są protesty

2025-09-04, 11:05 Damian Klich

Budowa trzeciego odcinka S10, który ma połączyć węzeł Solec Kujawski z węzłem Toruń Zachód/fot. Wiktor Sobociński, Archiwum

Rada Miejska w Solcu Kujawskim zwołała dziś nadzwyczajną sesję, podczas której ma się przyjrzeć projektowi uchwały w sprawie odmowy podcinki drzew na terenie użytku ekologicznego w miejscowości Rudy, na trasie budowanej drogi S10.

To drugi odcinek S10 - między Emilianowem a Solcem Kujawskim. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ma zamiar przyciąć korony 103 drzew, które kolidują z mostem. Most ma przebiegać nad Strugą Młyńską, a drzewa mają zostać podcięte do wysokości około dwóch metrów. Zdaniem niektórych radnych, oznacza to ich zniszczenie.



Dlatego Klub Radnych „Łączy nas Solec" złożył projekt uchwały dotyczący odmowy na wykonanie prac. Ponadto radni klubu uważają, że decyzja środowiskowa oraz uzgodnienia w ramach ZRiD stoją ze sobą w sprzeczności, dlatego podcinka na terenie użytku ekologicznego będzie bezprawna.



Odmienne zdanie ma GDDKiA. - Podcinka nie zniszczy drzew, a obydwa akty prawne są ze sobą zgodne - uważa. Dyrekcja zaznacza, że odmowa podcinki może oznaczać znaczne wydłużenie prac, chociażby ze względu na przeprojektowanie mostu na wyższy, co również zwiększy koszty jego budowy. Radni będą głosować nad uchwałą w czwartek o godzinie 13:00 podczas nadzwyczajnej sesji.