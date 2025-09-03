Włocławek: Zarzuty dla 9 osób po zamienieniu wyników w wyborach prezydenckich/fot. mg/archiwum

Dziewięć osób usłyszało zarzuty po zamienieniu wyników w II turze wyborów prezydenckich w komisji nr 4 w Wieńcu (woj. kujawsko-pomorskie). Przyczyną zamiany miały być błędy proceduralne.

W Obwodowej Komisji Wyborczej numer 4 w Wieńcu (woj. kujawsko-pomorskie) doszło w II turze wyborów prezydenckich do zamiany głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Ogłoszone wyniki mówiły o 466 głosach na Nawrockiego i 331 na Trzaskowskiego, a w rzeczywistości wynik było odwrotny.



Rzecznik prasowy włocławskiej prokuratury Arkadiusz Arkuszewski powiedział w środę, że przewodniczący komisji, jego zastępca i siedmiu członków usłyszało zarzuty niedopełnienia obowiązków. - Miało to polegać na niesporządzeniu ręcznego projektu protokołu głosowania oraz braku sprawdzenia przez odczytanie na głos danych z wydrukowanego przez operatora informatycznego protokołu i brakiem porównania z wynikami z ręcznie sporządzonym projektem protokołu - wyjaśnił.



Wskazał, że wszystkim dziewięciu osobom grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

- Pięć osób się przyznało. Jedna osoba złożyła oświadczenie, że nie potrafi się odnieść do tego zarzutu, a trzy pozostałe osoby się nie przyznały. Wszyscy podejrzani składali wyjaśnienia - powiedział rzecznik włocławskiej prokuratury.



Kwalifikacja prawna wobec dziewięciu podejrzanych jest taka sama, ale przewodniczący i zastępca dodatkowo byli odpowiedzialni za przekazanie protokołu operatorowi informatycznemu.