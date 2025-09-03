Włocławek: Zarzuty dla 9 osób po zamienieniu wyników w wyborach prezydenckich

2025-09-03, 12:28  PAP/Redakcja
Włocławek: Zarzuty dla 9 osób po zamienieniu wyników w wyborach prezydenckich/fot. mg/archiwum

Włocławek: Zarzuty dla 9 osób po zamienieniu wyników w wyborach prezydenckich/fot. mg/archiwum

Dziewięć osób usłyszało zarzuty po zamienieniu wyników w II turze wyborów prezydenckich w komisji nr 4 w Wieńcu (woj. kujawsko-pomorskie). Przyczyną zamiany miały być błędy proceduralne.

W Obwodowej Komisji Wyborczej numer 4 w Wieńcu (woj. kujawsko-pomorskie) doszło w II turze wyborów prezydenckich do zamiany głosów oddanych na Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Ogłoszone wyniki mówiły o 466 głosach na Nawrockiego i 331 na Trzaskowskiego, a w rzeczywistości wynik było odwrotny.

Rzecznik prasowy włocławskiej prokuratury Arkadiusz Arkuszewski powiedział w środę, że przewodniczący komisji, jego zastępca i siedmiu członków usłyszało zarzuty niedopełnienia obowiązków. - Miało to polegać na niesporządzeniu ręcznego projektu protokołu głosowania oraz braku sprawdzenia przez odczytanie na głos danych z wydrukowanego przez operatora informatycznego protokołu i brakiem porównania z wynikami z ręcznie sporządzonym projektem protokołu - wyjaśnił.

Wskazał, że wszystkim dziewięciu osobom grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
- Pięć osób się przyznało. Jedna osoba złożyła oświadczenie, że nie potrafi się odnieść do tego zarzutu, a trzy pozostałe osoby się nie przyznały. Wszyscy podejrzani składali wyjaśnienia - powiedział rzecznik włocławskiej prokuratury.

Kwalifikacja prawna wobec dziewięciu podejrzanych jest taka sama, ale przewodniczący i zastępca dodatkowo byli odpowiedzialni za przekazanie protokołu operatorowi informatycznemu.

Włocławek

Region

Poważny wypadek drogowy w Otorowie. Trzy osoby były zakleszczone w autach [zdjęcia]

Poważny wypadek drogowy w Otorowie. Trzy osoby były zakleszczone w autach [zdjęcia]

2025-09-03, 11:28
Nocny lot i awaryjne lądowanie śmigłowca Mi-2 w pobliżu Złotnik Kujawskich

Nocny lot i awaryjne lądowanie śmigłowca Mi-2 w pobliżu Złotnik Kujawskich

2025-09-03, 11:21
Samolot z Birmingham do Bydgoszczy przekierowany do Londynu. Pasażer źle się poczuł

Samolot z Birmingham do Bydgoszczy przekierowany do Londynu. Pasażer źle się poczuł

2025-09-03, 09:40
Nowe miejsca pracy, walka z mafią śmieciową i sprawa migrantów. Wojewoda w Rozmowie Dnia

Nowe miejsca pracy, walka z mafią śmieciową i sprawa migrantów. Wojewoda w „Rozmowie Dnia"

2025-09-03, 09:12
Naukowcy z UMK zaczynają badania wielkich epidemii. Kapsułą czasu są zęby i kości [wideo]

Naukowcy z UMK zaczynają badania wielkich epidemii. Kapsułą czasu są zęby i kości [wideo]

2025-09-03, 08:56
Trwa usuwanie zapadliska w Świeciu. Prace potrwają kilka dni [zdjęcia]

Trwa usuwanie zapadliska w Świeciu. Prace potrwają kilka dni [zdjęcia]

2025-09-03, 08:32
Uniwersytet Otwarty UMK czeka na chętnych rozpoczęły się zapisy na kursy

Uniwersytet Otwarty UMK czeka na chętnych – rozpoczęły się zapisy na kursy

2025-09-03, 07:44
Pożar ciężarówki na drodze S5 w Lisim Ogonie koło Bydgoszczy. Utrudnienia [aktualizacja]

Pożar ciężarówki na drodze S5 w Lisim Ogonie koło Bydgoszczy. Utrudnienia! [aktualizacja]

2025-09-03, 07:33
Uroczyste przecięcie wstęgi w Nowem. 30 mieszkań czeka na lokatorów [zdjęcia, wideo]

Uroczyste przecięcie wstęgi w Nowem. 30 mieszkań czeka na lokatorów [zdjęcia, wideo]

2025-09-03, 06:56

Najczęściej czytane

Archiwum

wrzesień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
0102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę