Region
VI Marsz Równości przeszedł ulicami Torunia [zdjęcia i wideo]Robert Duliński / Redakcja 2025-08-30, 15:37
„Tęcza, boa, antyfaszyzm” - tegoroczne hasło przewodnie wydarzenia nawiązywały do głównych praw społeczności LGBTQIA+ oraz sprzeciwu wobec nienawiści… Czytaj dalej »
Solankowy Koszmar w Inowrocławiu. Do mety dotarli najwytrwalsi [zdjęcia]Marcin Glapiak / Redakcja 2025-08-30, 13:54
Dźwigają worki z piaskiem, brodzą w błocie i wspinają się na specjalnie zaprojektowane ściany. To przeszkody, jakie pokonują w niedzielę (30.08) uczestnicy… Czytaj dalej »
„Represje ludzi odpychały". 45 lat od podpisania porozumień sierpniowychMichał Zaręba / Redakcja 2025-08-30, 10:55
W Przysieku odbyło się tradycyjne spotkanie działaczy „Solidarności' i antykomunistycznej opozycji demokratycznej. Czytaj dalej »
Na bydgoskim Okolu o bezpieczeństwie uczniów. Spotkanie radnych i służbMarcin Kupczyk/Redakcja 2025-08-30, 09:30
„Bezpieczna Droga Do Szkoły'- pod takim hasłem odbyło się spotkanie na bydgoskim Okolu. Osiedlowi radni zaprosili przedstawicieli policji, straży miejskiej… Czytaj dalej »
Włocławek potrafił rozwiązać problem z tekstyliami. Odzież będzie odbierana na osiedlachAgnieszka Marszał/Redakcja 2025-08-29, 17:20
Dobra wiadomość dla mieszkańców Włocławka - na osiedlach będą prowadzone cykliczne zbiórki odzieży i odpadów tekstylnych. To odpowiedź na prośby włocławian… Czytaj dalej »
Dworzec w Mogilnie - nowoczesny styl w zabytkowej szacie. Przebudowa zakończona [zdjęcia]Redakcja 2025-08-29, 16:31
Polskie Koleje Państwowe S.A. zakończyły remont dworca w Mogilnie. Pochodzący z 1871 roku budynek, odzyskał swój historyczny wygląd. Dzięki zlikwidowaniu… Czytaj dalej »
„Solidarność jest jedna”. Obchody 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Toruniu [zdjęcia]Michał Zaręba/Redakcja 2025-08-29, 15:25
Porozumienia Sierpniowe były początkiem obalenia komunizmu w Polsce. Z okazji rocznicy przy ulicy ul. Piekary w Toruniu, związkowcy i byli opozycjoniści złożyli… Czytaj dalej »
Dachowanie ciężarówki na trasie S5 – węzeł w Pawłówku. Z samochodu wycieka paliwoDamian Klich/Redakcja 2025-08-29, 13:57
Dachowanie samochodu ciężarowego na trasie S5 Do zdarzenia doszło na węźle Pawłówek pod Bydgoszczą. Kierowca auta odniósł obrażenia, konieczna była… Czytaj dalej »
Wiatr we włosach i sukienki w kropki! Miłośniczki mercedesów przyjechały do Bydgoszczy [zdjęcia]Monika Siwak/Redakcja 2025-08-29, 13:51
W sukniach w grochy i w kapeluszach jadą z otwartym dachem 60-letnim mercedesem. „She's Mercedes” to hasło zlotu miłośniczek zabytkowych mercedesów, które… Czytaj dalej »
Najczęściej czytane
- Bydgoszcz. Teren po dawnym Zachemie zostanie przebadany. Są na to środki 26 sierpnia, 13:02
- Śmiertelny wypadek pod Włocławkiem. Utrudnienia trwały ponad 5 godzin [AKTUALIZACJA/zdjęcia] 25 sierpnia, 07:19
- Pożar hałdy otulin kabli i opon w Jaszczółtowie w powiecie inowrocławskim 26 sierpnia, 07:03
- Płowce Pierwsze. 4-letnie dziecko zostało ranne w zderzeniu trzech samochodów 24 sierpnia, 17:06
- Śmiertelna pułapka w Osieku. Łosie giną w męczarniach, nadziane na sztachety 27 sierpnia, 19:20