„Represje ludzi odpychały". 45 lat od podpisania porozumień sierpniowych

2025-08-30, 10:55 Michał Zaręba / Redakcja

Przed spotkaniem działacze opozycji złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba / archiwum

W Przysieku odbyło się tradycyjne spotkanie działaczy „Solidarności" i antykomunistycznej opozycji demokratycznej.

- To jedyne takie spotkanie integracyjne w Polsce. Ludzie z różnych dziś obozów, o różnych przekonaniach i światopoglądzie, ale kiedyś wspólnie walczący o sprawę Polski i budujących „Solidarność" w latach 80, spotykają się, aby być znowu razem - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa.



- Chociaż przez moment jesteśmy razem, tak jak wtedy w latach 1980-1981, kiedy tworzyła się wspólnota pod nazwą „Solidarność", której do dziś nikt nie potrafi zdefiniować. Ani socjolodzy, ani historycy polityki - twierdzi Jan Wyrowiński, były wicemarszałek Senatu, prezes Społecznego Komitetu "Solidarni - Toruń Pamięta". - Mimo, że represje ludzi odpychały; powodowały, że grono aktywnych działaczy się kruszyło, tym niemniej dziś mamy prawie 20 tys. osób posiadających status działacza opozycyjnego.



Spotkanie zorganizował Urząd Marszałkowski.