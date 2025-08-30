„Represje ludzi odpychały". 45 lat od podpisania porozumień sierpniowych

2025-08-30, 10:55  Michał Zaręba / Redakcja
Przed spotkaniem działacze opozycji złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba / archiwum

Przed spotkaniem działacze opozycji złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową w Toruniu. / Fot. Michał Zaręba / archiwum

W Przysieku odbyło się tradycyjne spotkanie działaczy „Solidarności" i antykomunistycznej opozycji demokratycznej.

- To jedyne takie spotkanie integracyjne w Polsce. Ludzie z różnych dziś obozów, o różnych przekonaniach i światopoglądzie, ale kiedyś wspólnie walczący o sprawę Polski i budujących „Solidarność" w latach 80, spotykają się, aby być znowu razem - mówi Piotr Całbecki, marszałek województwa.

- Chociaż przez moment jesteśmy razem, tak jak wtedy w latach 1980-1981, kiedy tworzyła się wspólnota pod nazwą „Solidarność", której do dziś nikt nie potrafi zdefiniować. Ani socjolodzy, ani historycy polityki - twierdzi Jan Wyrowiński, były wicemarszałek Senatu, prezes Społecznego Komitetu "Solidarni - Toruń Pamięta". - Mimo, że represje ludzi odpychały; powodowały, że grono aktywnych działaczy się kruszyło, tym niemniej dziś mamy prawie 20 tys. osób posiadających status działacza opozycyjnego.

Spotkanie zorganizował Urząd Marszałkowski.

Relacja Michała Zaręby

Region

Na bydgoskim Okolu o bezpieczeństwie uczniów. Spotkanie radnych i służb

Na bydgoskim Okolu o bezpieczeństwie uczniów. Spotkanie radnych i służb

2025-08-30, 09:30
Włocławek potrafił rozwiązać problem z tekstyliami. Odzież będzie odbierana na osiedlach

Włocławek potrafił rozwiązać problem z tekstyliami. Odzież będzie odbierana na osiedlach

2025-08-29, 17:20
Dworzec w Mogilnie - nowoczesny styl w zabytkowej szacie. Przebudowa zakończona [zdjęcia]

Dworzec w Mogilnie - nowoczesny styl w zabytkowej szacie. Przebudowa zakończona [zdjęcia]

2025-08-29, 16:31
Solidarność jest jedna. Obchody 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Toruniu [zdjęcia]

„Solidarność jest jedna”. Obchody 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych w Toruniu [zdjęcia]

2025-08-29, 15:25
Dachowanie ciężarówki na trasie S5 węzeł w Pawłówku. Z samochodu wycieka paliwo

Dachowanie ciężarówki na trasie S5 – węzeł w Pawłówku. Z samochodu wycieka paliwo

2025-08-29, 13:57
Wiatr we włosach i sukienki w kropki Miłośniczki mercedesów przyjechały do Bydgoszczy [zdjęcia]

Wiatr we włosach i sukienki w kropki! Miłośniczki mercedesów przyjechały do Bydgoszczy [zdjęcia]

2025-08-29, 13:51
60-letni wędkarz stracił orientację w terenie i wszedł do wody. Uratowali go mundurowi z Rypina

60-letni wędkarz stracił orientację w terenie i wszedł do wody. Uratowali go mundurowi z Rypina

2025-08-29, 13:01
Ponad kilogram narkotyków w domu 38-latka w Lubiczu Górnym. Mężczyzna został aresztowany

Ponad kilogram narkotyków w domu 38-latka w Lubiczu Górnym. Mężczyzna został aresztowany

2025-08-29, 11:27
Zapomniałeś o zabraniu wody W inowrocławskim Parku Solankowym pojawiły się dystrybutory

Zapomniałeś o zabraniu wody? W inowrocławskim Parku Solankowym pojawiły się dystrybutory

2025-08-29, 10:31

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę