Na bydgoskim Okolu o bezpieczeństwie uczniów. Spotkanie radnych i służb

2025-08-30, 09:30 Marcin Kupczyk/Redakcja

fot. Rada Osiedla Okole - Bydgoszcz/Facebook

„Bezpieczna Droga Do Szkoły"- pod takim hasłem odbyło się spotkanie na bydgoskim Okolu. Osiedlowi radni zaprosili przedstawicieli policji, straży miejskiej i drogowców, żeby porozmawiać o tym, co można zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo to na bydgoskim Okolu prawdziwe wyzwanie. Przecinająca je na pół, bardzo ruchliwa ulica Grunwaldzka, na której często dochodzi do kolizji i wypadków, do tego kilka szkół oraz duży ruch samochodów i pieszych - to wszystko powoduje, że jest o czym rozmawiać.

- Słyszymy, jakie są potrzeby, wiemy, co należy poprawić. Zgłaszamy nasze wnioski. Mam nadzieję, że propozycje wejdą w życie i poprawi się bezpieczeństwo w tej części miasta - mówi Adam Musiała, członek zarządu rady Osiedla Okole.



Jedno miejsce jest szczególne - to ulica Wrocławska. Wąska, jednokierunkowa, krzyżująca się z aleją spacerową nad Kanałem Bydgoskim. To tędy młodzież idzie do pobliskich szkół. Co można zrobić, żeby było bezpieczniej? Na to pytanie odpowiada Dorota Boroń z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.

- Zadeklarowaliśmy wprowadzenie dodatkowego oznakowania między innymi na ulicy Grunwaldzkiej, gdzie wprowadzimy znaki na tle fluorescencyjnym- znaki przejście dla pieszych. Wprowadzimy również tabliczki „agatka". Doznakujemy przejście dla pieszych przez ulicę Wrocławską, by jeszcze bardziej wyeksponować to przejście - zapowiada przedstawicielka ZDMiKP.





Rada Okola i przedstawiciele służb deklarują, ze będą spotykać się częściej, by na bieżąco szukać rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.

Problemy drogowe Okola:

przejście dla pieszych na ul. Wrocławskiej

problem z ruchem na ul. Kanałowej

miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych przy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym

przegląd latarni przed sezonem zimowym

odpowiedzialne korzystanie z hulajnóg elektrycznych