Na bydgoskim Okolu o bezpieczeństwie uczniów. Spotkanie radnych i służb

„Bezpieczna Droga Do Szkoły"- pod takim hasłem odbyło się spotkanie na bydgoskim Okolu/fot. Rada Osiedla Okole - Bydgoszcz/Facebook
„Bezpieczna Droga Do Szkoły"- pod takim hasłem odbyło się spotkanie na bydgoskim Okolu. Osiedlowi radni zaprosili przedstawicieli policji, straży miejskiej i drogowców, żeby porozmawiać o tym, co można zrobić, żeby poprawić bezpieczeństwo.
Bezpieczeństwo to na bydgoskim Okolu prawdziwe wyzwanie. Przecinająca je na pół, bardzo ruchliwa ulica Grunwaldzka, na której często dochodzi do kolizji i wypadków, do tego kilka szkół oraz duży ruch samochodów i pieszych - to wszystko powoduje, że jest o czym rozmawiać. - Słyszymy, jakie są potrzeby, wiemy, co należy poprawić. Zgłaszamy nasze wnioski. Mam nadzieję, że propozycje wejdą w życie i poprawi się bezpieczeństwo w tej części miasta - mówi Adam Musiała, członek zarządu rady Osiedla Okole.
Jedno miejsce jest szczególne - to ulica Wrocławska. Wąska, jednokierunkowa, krzyżująca się z aleją spacerową nad Kanałem Bydgoskim. To tędy młodzież idzie do pobliskich szkół. Co można zrobić, żeby było bezpieczniej? Na to pytanie odpowiada Dorota Boroń z Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - Zadeklarowaliśmy wprowadzenie dodatkowego oznakowania między innymi na ulicy Grunwaldzkiej, gdzie wprowadzimy znaki na tle fluorescencyjnym- znaki przejście dla pieszych. Wprowadzimy również tabliczki „agatka". Doznakujemy przejście dla pieszych przez ulicę Wrocławską, by jeszcze bardziej wyeksponować to przejście - zapowiada przedstawicielka ZDMiKP.
Rada Okola i przedstawiciele służb deklarują, ze będą spotykać się częściej, by na bieżąco szukać rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.
Problemy drogowe Okola:
przejście dla pieszych na ul. Wrocławskiej
problem z ruchem na ul. Kanałowej
miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych przy Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 dla Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Umysłowym
przegląd latarni przed sezonem zimowym
odpowiedzialne korzystanie z hulajnóg elektrycznych
Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności
Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione. Rozumiem i wchodzę na stronę