Zapomniałeś o zabraniu wody? W inowrocławskim Parku Solankowym pojawiły się dystrybutory

2025-08-29, 10:31  Marcin Glapiak/Redakcja
W Parku Solankowym zamontowano dwa dystrybutory wody. O urządzeniach opowiadał Arkadiusz Fajok, prezydent miasta/fot: Marcin Glapiak

Wybierając się na spacer do Parku Solankowego w Inowrocławiu, nie trzeba już pamiętać o zabieraniu ze sobą wody. W parku zainstalowano dwa dystrybutory. Pierwszy znajduje się przy Placu Zabaw przy tężni, a drugi przy Grilowisku.

– Super, bo widzi pan, wyszłam w tej chwili na kijki i nie zabrałam ze sobą żadnego bidonu z wodą. Taka rzecz jak najbardziej mi się przyda – mówiła jedna z mieszkanek Inowrocławia. – Bardzo dobry pomysł. Można się nawodnić, bez problemu ją pobrać – dodała kolejna.

– Wprowadzamy pewnego rodzaju nowości w Inowrocławiu. Oczywiście wzorujemy się też na innych samorządach, które są zdecydowanie przed nami. Musimy trochę podgonić, ale to jest coś nowego i przede wszystkim ekologicznego. Odchodzimy od plastiku i proponujemy naszym mieszkańcom właśnie takie rozwiązanie. Można sobie nalać tej wody na przykład do bidonu i z niej tutaj korzystać – opowiadał Arkadiusz Fajok, prezydent Inowrocławia.

– To są urządzenia, które są w pełni dostosowane, przede wszystkim dla osób z niepełnosprawnościami. Trzeba podkreślić, że z tych urządzeń mogą korzystać nasze zwierzaki. To kompleksowe urządzenie – dodał Fajok.

Miasto chce też wprowadzić pilotażowy program montażu dystrybutorów z wodą w inowrocławskich szkołach. Pierwszy z nich pojawi się niebawem w Szkole Podstawowej nr 14.

