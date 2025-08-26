Pożar hałdy otulin kabli i opon w Jaszczółtowie w powiecie inowrocławskim

2025-08-26, 07:03  Monika Siwak / Redakcja
Pożar gaszono przez całą noc. / Fot. OSP Jacewo

Po całonocnej akcji strażacy ugasili pożar na składowisku odpadów. Płonęła wysoka na 2 metry pryzma o powierzchni 20mx20m pełna gumowych elementów.

- Około godz. 23.50 wpłynęło zgłoszenie o pożarze składowiska odpadów. Płonęła pryzma pełna otuliny kabli oraz opon - mówi młodszy brygadier Marcin Łośko z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

To trudne do gaszenia materiały.

- W tym przypadku najlepszym środkiem gaśniczym jest proszek lub środek pianotwórczy. Jednostki straży pożarnej dysponują ograniczoną liczbą takich zasobów, więc stwarza to problem przy gaszeniu - mówi strażak.

Składowisko znajdowało się daleko od domów, a więc nie trzeba było nikogo ewakuować.

Mówi mł. brygadier Marcin Łośko z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.

