Pożar hałdy otulin kabli i opon w Jaszczółtowie w powiecie inowrocławskim

2025-08-26, 07:03 Monika Siwak / Redakcja

Pożar gaszono przez całą noc. / Fot. OSP Jacewo

Po całonocnej akcji strażacy ugasili pożar na składowisku odpadów. Płonęła wysoka na 2 metry pryzma o powierzchni 20mx20m pełna gumowych elementów.

- Około godz. 23.50 wpłynęło zgłoszenie o pożarze składowiska odpadów. Płonęła pryzma pełna otuliny kabli oraz opon - mówi młodszy brygadier Marcin Łośko z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu.



To trudne do gaszenia materiały.



- W tym przypadku najlepszym środkiem gaśniczym jest proszek lub środek pianotwórczy. Jednostki straży pożarnej dysponują ograniczoną liczbą takich zasobów, więc stwarza to problem przy gaszeniu - mówi strażak.

Składowisko znajdowało się daleko od domów, a więc nie trzeba było nikogo ewakuować.

