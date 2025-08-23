Huczna, głośna zabawa i powiew nostalgii w Bydgoszczy! Trwa święto ulicy Gimnazjalnej [zdjęcia]

2025-08-23, 16:22 Jolanta Fischer/Redakcja

Z okazji święta ulicy Gimnazjalnej można przenieść się w czasie/fot: Jolanta Fischer

Pokazy bydgoskiego designu, pilates, spotkania z psychologiem, targ staroci, płyty winylowe i muzyka przy nastrojowym świetle – w ten sposób ulica Gimnazjalna w Bydgoszczy obchodzi swoje święto. Z tej okazji lokalni przedsiębiorcy zabierają mieszkańców w podróż do przeszłości i nie tylko.

– To jest ulica bardzo przyjemnie skonstruowana architektonicznie. Ma bardzo duże przedpole. To połączenie kolejnych przedsiębiorców ze sobą, próba zorganizowania czegoś razem i kontakty, które zawsze zostają. Taka wewnętrzna samopomoc – mówi Maciej Bakalarczyk, menedżer Starego Miasta i Śródmieścia.



– Tu moja szwagierka ma sklep z płytami winylowymi – dodaje jedna z mieszkanek.



Na uczestników spotkania czeka m.in. miniwystawa. – Jest tu trochę szkła i ceramiki. Mamy niezwykłe przedmioty, są autka kolekcjonerskie z lat 80. i 90., nietypowe antyki, ale na pewno vintage. Wracamy dzisiaj do takich tematów.



– Ja tu chodziłem do podstawówki. Z kolei w tym miejscu była przychodnia. Kiedyś było zdecydowanie ładniej, park wyglądał zupełnie inaczej – opisuje mężczyzna.



– Przyjechaliśmy tu, żeby zobaczyć aktorów, którzy grają w spektaklu „Balonowa 5”. Synek uwielbia to przedstawienie – podkreśla mama.



Najmłodsi mogą obejrzeć z bliska instrumenty specjalnie przygotowane na potrzeby spektaklu: bimbafon, klawipompę, czy trąbopian. – Możemy to zrobić w domu ze starych rzeczy.



Świętowanie potrwa do godz. 20.00. Zakończy się muzycznym popisem DJ-ów. Ulica zostanie też specjalnie oświetlona.