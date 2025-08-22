Jak stawiać granice? Dlaczego używki tak nas kręcą? Odpowiedzi poznamy na warsztatach w Toruniu
Dwa dni w Kulturalnym hubie Bydgoskiego Przedmieścia w Toruniu potrwa Festiwal Kompetencji.
W programie spotkania dla młodzieży i rodziców. Wśród nich autentyczne historie osób, które same przeszły przez piekło wychodzenia z nałogu.
- Będzie bez owijania w bawełnę. Presja rówieśnicza jest mocna i trudno mówić w grupie do której chce się przynależeć „Stop narkotykom" - twierdzi Anna Marjan z Fundacji Niepowtarzalni. - Podczas warsztatów nie będziemy się zachowywać jak nauczyciele. Porozmawiamy o tym od praktycznej strony.
Zajęcia odbędą się od 23 do 24 sierpnia. Są bezpłatne, ale obowiązują zapisy za pośrednictwem strony Kulturalnego hubu Bydgoskiego Przedmieścia TUTAJ.