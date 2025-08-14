Okradli budowę w Bydgoszczy. Zabrali elektronarzędzia warte blisko 32 tysiące złotych

2025-08-14, 21:00  Redakcja
Trzech mężczyzn odpowie za kradzież elektronarzędzi z budowy w Bydgoszczy/fot. materiały policji

Trzech mężczyzn odpowie za kradzież elektronarzędzi z budowy w Bydgoszczy/fot. materiały policji

Trzech mężczyzn odpowie za kradzież elektronarzędzi z budowy w Bydgoszczy. Czwartemu postawiono zarzut paserstwa. Grozi im do 5 lat więzienia.

Dzielnicowy na bydgoskim Śródmieściu - asp. szt. Łukasz Ratajczak - w trakcie patrolowania podległego mu terenu, otrzymał informację o kradzieży elektronarzędzi, do której miało dojść na terenie jednej z budów. - Z relacji zgłaszającego wynikało, że łupem sprawców padł sprzęt warty blisko 32 tysiące złotych. Policjant bardzo szybko ustalił, kto może stać za tym przestępstwem – relacjonuje sierż. sztab. Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Na zabezpieczonym do sprawy nagraniu z monitoringu rozpoznał bowiem dwóch znanych mu z widzenia mężczyzn. Niewiele czasu zajęło też funkcjonariuszowi wytypowanie miejsca pobytu jednego z podejrzewanych.

Do sprawy włączyli się jeszcze dwaj inni dzielnicowi z tego rejonu - mł. asp. Łukasz Szmajda i mł. asp. Kamil Kurdelski. - Pod wytypowanym adresem, w pustostanie zastali dwóch mężczyzn – 45. i 41-letniego, odpowiadających wizerunkowi z nagrania. Obaj zostali zatrzymani. Podczas przeszukania pomieszczenia funkcjonariusze nie znaleźli jednak wyniesionych z budowy narzędzi – informuje policjant.

Mundurowi ustalili też, że w kradzieży pomagał znany im 41-latek. Okazało się, że kolejny mężczyzna kupił skradziony sprzęt i ukrył go w mieszkaniu na terenie powiatu toruńskiego. Jeszcze tego samego dnia policjanci pojechali do Torunia i pod ustalonym adresem znaleźli 24 urządzenia o łącznej wartości ponad 24 tys. zł. Trzej zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży. Ostatni, podejrzewany w sprawie, odpowie za paserstwo.

Bydgoszcz

Region

Budowali pomnik, wykopali szkielety. Inwestycja we Włocławku wstrzymana

Budowali pomnik, wykopali szkielety. Inwestycja we Włocławku wstrzymana

2025-08-14, 19:12
Pożar hali w Siarzewie opanowany Ucierpiała jedna osoba, budynek do rozbiórki

Pożar hali w Siarzewie opanowany! Ucierpiała jedna osoba, budynek do rozbiórki

2025-08-14, 18:05
Nie mogą iść na Jasną Górę, więc pielgrzymują po Bydgoszczy. Patronuje im wielki polski święty [wideo, zdjęcia]

Nie mogą iść na Jasną Górę, więc pielgrzymują po Bydgoszczy. Patronuje im wielki polski święty [wideo, zdjęcia]

2025-08-14, 17:03
Złote rybki dla każdego W Dobrczu kolejna próba wyłowienia ozdobnych ryb ze zbiornika retencyjnego

Złote rybki dla każdego! W Dobrczu kolejna próba wyłowienia ozdobnych ryb ze zbiornika retencyjnego

2025-08-14, 14:51
Finlandia z militarnym wsparciem USA. W kraju zacznie się budowa specjalnej infrastruktury

Finlandia z militarnym wsparciem USA. W kraju zacznie się budowa specjalnej infrastruktury

2025-08-14, 14:04
Czarny dzień na regionalnych drogach. Zablokowana DK 15 po zderzeniu dwóch aut

Czarny dzień na regionalnych drogach. Zablokowana DK 15 po zderzeniu dwóch aut

2025-08-14, 13:32
Czy we Włocławku grasuje seryjny podpalacz samochodów Nie można tego wykluczyć [zdjęcia]

Czy we Włocławku grasuje seryjny podpalacz samochodów? Nie można tego wykluczyć [zdjęcia]

2025-08-14, 13:17
Sporo inwestycji drogowych w regionie. Nowe nawierzchnie w regionie Golubsko-Dobrzyńskim

Sporo inwestycji drogowych w regionie. Nowe nawierzchnie w regionie Golubsko-Dobrzyńskim

2025-08-14, 12:48
Policjanci wzięli się za kierowców. Również w regionie trwa akcja Speed [zdjęcia]

Policjanci wzięli się za kierowców. Również w regionie trwa akcja „Speed” [zdjęcia]

2025-08-14, 12:02

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę