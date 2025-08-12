Ta siłownia będzie inna niż wszystkie. Gmina Świecie prezentuje niezwykły parkowy projekt [wizualizacje]

2025-08-12, 07:00 Redakcja

W siłowni Parku 1000-lecia urządzenia do ćwiczeń będą dostosowane do możliwości seniorów/fot. Pixabay

Gmina Świecie wybrała wykonawcę II etapu inwestycji dotyczącej zagospodarowania Parku 1000-lecia, między ul. B. Chrobrego a ul. K. Wielkiego. W ramach prac powstaną nowe, wygodne ścieżki o nawierzchni mineralnej, stylowe oświetlenie, ławki, stojaki na rowery, kosze, leżaki miejskie oraz urządzenia rekreacyjne.

Jak zapowiadają władze gminy, pojawi się więcej zieleni, a całość zostanie zaprojektowana z myślą o potrzebach seniorów i osób z niepełnosprawnościami, tak, aby park był dostępny i komfortowy dla wszystkich.

Przewidziano montaż sprzętu do ćwiczeń na siedząco: z ławki bądź z wózka inwalidzkiego. Będzie można wzmacniać siłę rąk i nóg.

Koszt inwestycji: 319.995,82 zł











