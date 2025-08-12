Ta siłownia będzie inna niż wszystkie. Gmina Świecie prezentuje niezwykły parkowy projekt [wizualizacje]

2025-08-12, 07:00  Redakcja
W siłowni Parku 1000-lecia urządzenia do ćwiczeń będą dostosowane do możliwości seniorów/fot. Pixabay

Gmina Świecie wybrała wykonawcę II etapu inwestycji dotyczącej zagospodarowania Parku 1000-lecia, między ul. B. Chrobrego a ul. K. Wielkiego. W ramach prac powstaną nowe, wygodne ścieżki o nawierzchni mineralnej, stylowe oświetlenie, ławki, stojaki na rowery, kosze, leżaki miejskie oraz urządzenia rekreacyjne.

Jak zapowiadają władze gminy, pojawi się więcej zieleni, a całość zostanie zaprojektowana z myślą o potrzebach seniorów i osób z niepełnosprawnościami, tak, aby park był dostępny i komfortowy dla wszystkich.
Przewidziano montaż sprzętu do ćwiczeń na siedząco: z ławki bądź z wózka inwalidzkiego. Będzie można wzmacniać siłę rąk i nóg.
Koszt inwestycji: 319.995,82 zł

Świecie nad Wisłą

Region

W Grudziądzu głowią się nad opłatą za śmieci. Liczenie „od osoby" nie sprawdziło się

Rajskie rośliny, średniowieczny plan i zielony tunel. Zamek w Świeciu zyska nowe otoczenie

Podopieczni toruńskiej „Sercowni" pojechali nad morze. „Dwadzieścia lat na to czekałam!"

Po pożarze samochodu ciężarowego przewożącego trzodę chlewną na DK10 w Emilianowie [zdjęcia]

Sierpniowy najazd mammobusów! Sprawdź, gdzie w regionie zbadasz się za darmo

Wniosek o obserwację psychiatryczną dla Karoliny J. Po zabójstwie 25-latka w Ciechocinku

Z PR PiK płyniemy z nurtem Wisły. „Za każdym razem rzeka jest inna [wideo, zdjęcia]

Maluchy z Chełmży znajdą opiekę blisko domu. To pierwsza taka inwestycja w mieście

Wielka szklarnia dla studentów rolnictwa. Politechnika zbuduje centrum hodowli roślin [wideo]

