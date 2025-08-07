Firma ochroniarska przyjęła ponad 300 fałszywych faktur. Opiewały nad 14 milionów złotych

2025-08-07, 21:00  Monika Siwak
Jak informuje KAS, sprawa jest rozwojowa/fot. www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Jak informuje KAS, sprawa jest rozwojowa/fot. www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Nawet do 20 lat więzienia grozi osobom zamieszanym w obrót fikcyjnymi fakturami, wykryty przez Kujawsko-Pomorską Krajową Administrację Skarbową. Trwa śledztwo prowadzone przez szczecińską prokuraturę.

Eksperci z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu przeprowadzili kontrole w spółce działającej w branży ochroniarskiej, którą podejrzewano o wprowadzanie do obrotu fikcyjnych faktur. Kontrola wykazała, że firma w latach 2021-22 przyjęła 309 takich dokumentów od 19 różnych podmiotów.

Faktury opiewały w sumie na 14 milionów złotych. Budżet państwa stracił na tym procederze ponad 4,5 miliona złotych. Osoby reprezentujące zarówno ochroniarskie przedsiębiorstwo, jak i podmioty wystawiające rachunki zostały doprowadzone do Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przyjmowania fikcyjnych faktur.

Jak informuje KAS, sprawa jest rozwojowa.

Toruń
oszustwo, KAS

Region

Świat miał o nim zapomnieć Po 80 latach żołnierz AK pochowany z honorami w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

Świat miał o nim zapomnieć! Po 80 latach żołnierz AK pochowany z honorami w Bydgoszczy [wideo, zdjęcia]

2025-08-07, 20:05
Kierowcy porsche grozi do ośmiu lat więzienia. Po wypadku, w którym zginął 70-latek

Kierowcy porsche grozi do ośmiu lat więzienia. Po wypadku, w którym zginął 70-latek

2025-08-07, 19:10
Ciężarówka potrąciła wilka pod Włocławkiem. Co się dzieje, gdy ginie zwierzę pod ochroną

Ciężarówka potrąciła wilka pod Włocławkiem. Co się dzieje, gdy ginie zwierzę pod ochroną?

2025-08-07, 17:40
Przetrwała posadzka i fundamenty maszyn. W Toruniu odkryto XIX-wieczną wytwórnię lodu [zdjęcia]

Przetrwała posadzka i fundamenty maszyn. W Toruniu odkryto XIX-wieczną wytwórnię lodu [zdjęcia]

2025-08-07, 16:45
Alarm bombowy, pociąg zatrzymany, ewakuacja 360 pasażerów Kto był sprawcą

Alarm bombowy, pociąg zatrzymany, ewakuacja 360 pasażerów! Kto był sprawcą?

2025-08-07, 15:25
Łowcy pedofilów i policjanci zatrzymali 45-latka we Włocławku. Chciał umówić się z 13-latkami

„Łowcy pedofilów” i policjanci zatrzymali 45-latka we Włocławku. Chciał umówić się z 13-latkami

2025-08-07, 14:38
Nowe mieszkania na wynajem w Grudziądzu. Budowa na osiedlu Rządz ruszy jeszcze w sierpniu

Nowe mieszkania na wynajem w Grudziądzu. Budowa na osiedlu Rządz ruszy jeszcze w sierpniu

2025-08-07, 12:51
48-letnia motornicza doprowadziła do wypadku w Bydgoszczy. Wniosek o ukaranie trafił do sądu

48-letnia motornicza doprowadziła do wypadku w Bydgoszczy. Wniosek o ukaranie trafił do sądu

2025-08-07, 12:05
Sprawca śmiertelnego wypadku w Bydgoszczy złoży wyjaśnienia w prokuraturze

Sprawca śmiertelnego wypadku w Bydgoszczy złoży wyjaśnienia w prokuraturze

2025-08-07, 11:37

Najczęściej czytane

Archiwum

sierpień 2025
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę