Firma ochroniarska przyjęła ponad 300 fałszywych faktur. Opiewały nad 14 milionów złotych
Nawet do 20 lat więzienia grozi osobom zamieszanym w obrót fikcyjnymi fakturami, wykryty przez Kujawsko-Pomorską Krajową Administrację Skarbową. Trwa śledztwo prowadzone przez szczecińską prokuraturę.
Eksperci z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu przeprowadzili kontrole w spółce działającej w branży ochroniarskiej, którą podejrzewano o wprowadzanie do obrotu fikcyjnych faktur. Kontrola wykazała, że firma w latach 2021-22 przyjęła 309 takich dokumentów od 19 różnych podmiotów.
Faktury opiewały w sumie na 14 milionów złotych. Budżet państwa stracił na tym procederze ponad 4,5 miliona złotych. Osoby reprezentujące zarówno ochroniarskie przedsiębiorstwo, jak i podmioty wystawiające rachunki zostały doprowadzone do Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przyjmowania fikcyjnych faktur.
Jak informuje KAS, sprawa jest rozwojowa.