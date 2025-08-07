Firma ochroniarska przyjęła ponad 300 fałszywych faktur. Opiewały nad 14 milionów złotych

2025-08-07, 21:00 Monika Siwak

Jak informuje KAS, sprawa jest rozwojowa/fot. www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl

Nawet do 20 lat więzienia grozi osobom zamieszanym w obrót fikcyjnymi fakturami, wykryty przez Kujawsko-Pomorską Krajową Administrację Skarbową. Trwa śledztwo prowadzone przez szczecińską prokuraturę.

Eksperci z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu przeprowadzili kontrole w spółce działającej w branży ochroniarskiej, którą podejrzewano o wprowadzanie do obrotu fikcyjnych faktur. Kontrola wykazała, że firma w latach 2021-22 przyjęła 309 takich dokumentów od 19 różnych podmiotów.



Faktury opiewały w sumie na 14 milionów złotych. Budżet państwa stracił na tym procederze ponad 4,5 miliona złotych. Osoby reprezentujące zarówno ochroniarskie przedsiębiorstwo, jak i podmioty wystawiające rachunki zostały doprowadzone do Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz przyjmowania fikcyjnych faktur.



Jak informuje KAS, sprawa jest rozwojowa.