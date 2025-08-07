Sprawca śmiertelnego wypadku w Bydgoszczy złoży wyjaśnienia w prokuraturze

2025-08-07, 11:37 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

31-letni sprawca śmiertelnego wypadku w Bydgoszczy złoży wyjaśnienia/fot: zdjęcie ilustracyjne, Pixabay

70-letni kierowca opla zginął na skutek zderzenia z porsche, które prowadził 31-latek. Sprawca wypadku wjechał na czerwonym świetle i ze zbyt dużą prędkością na skrzyżowanie ul. Grunwaldzkiej, Jasnej i Wrocławskiej. Uderzył w bok opla, jadącego zgodnie z przepisami.

– Po zabezpieczeniu i oględzinach miejsca policjanci zabezpieczyli monitoringi i przesłuchali świadka zdarzenia – informuje prok. Dominik Mrozowski, zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz-Południe.



Kierujący porsche sprawca wypadku został przesłuchany. Był trzeźwy i nie podejmował próby unikania kontaktu z policją.



Pokrzywdzony wówczas jeszcze żył, dlatego sprawcy nie postawiono zarzutów bezpośrednio po zdarzeniu.



Później, mimo podjętych działań medycznych, 70-latek zmarł w szpitalu. Funkcjonariusze osobiście dostarczyli wezwanie do prokuratury 31-latkowi. Wyjaśnienia złoży w czwartek (7 sierpnia) o godz. 13:00.



Prokurator informuje, że sprawca wypadku był notowany 26-krotnie za różne wykroczenia. Dodaje jednak, że kodeks wykroczeń przewiduje różnego rodzaju zdarzenia, nie tylko drogowe. Dokładne informacje będą znane po zapoznaniu się prokuratury z dokumentacją.