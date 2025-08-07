Fundacja Wiatrak odwołuje Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „fART”

2025-08-07, 09:52 Redakcja

Ubiegłoroczna gala Festiwalu Twórczości Osób Niepełnosprawnych odbyła się na Politechnice Bydgoskiej/fot: Elżbieta Rupniewska, archiwum

Fundacja Wiatrak informuje, że 14. Festiwal Twórczości Osób Niepełnosprawnych „fART” się nie odbędzie. Decyzję ogłoszono za pośrednictwem mediów społecznościowych fundacji.

– Decyzja ta nie była łatwa – przez lata festiwal był dla nas wszystkich przestrzenią spotkania, radości, twórczości i wzruszeń. Dziękujemy z całego serca wszystkim uczestnikom, opiekunom, terapeutom, partnerom, wolontariuszom i osobom, które z oddaniem wspierały naszą ideę – napisała fundacja.



– To dzięki Wam festiwal żył, inspirował i budował wspólnotę, której siłę czuliśmy każdego roku. Mamy nadzieję, że dobro, które razem stworzyliśmy, będzie trwało dalej – w pamięci, w relacjach i w sercach – dodała.