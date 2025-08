Tragiczny pożar mieszkania w Łaszewie koło Świecia. Zginęła 73-letnia kobieta [zdjęcia]

Samochód osobowy zjechał do rowu i uderzył w słup na autostradzie A1, przed węzłem w Lubiczu. Autem podróżowały cztery osoby - dwie zawieziono do szp… Czytaj dalej »

Niecodzienny wypadek na przystani wiślanej we Włocławku. W trakcie wodowanie skutera wodnego do rzeki wpadł samochód, holujący skuter na lawecie. Czytaj dalej »

- O godzinie 20:10 do stanowiska kierowania wpłynęło zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu na pierwszym piętrze w budynku wielorodzinnym w miejscowości Łaszewo - mówił mł. kpt. Krystian Kaczmarek z PSP Świecie. - W wyniku pożaru jedna osoba straciła życie - jest to 73-letnia kobieta. Na miejscu działało siedem strażackich zastępów: pięć zastępów Ochotniczej Straży Pożarnej i dwa zastępy z Państwowej Straży Pożarnej. Z mieszkań ewakuowało się 11 osób. Z lokalu, w którym wybuchł pożar wyniesiono butlę z gazem. Na tę chwilę przyczyna pożaru jest nieustalona. Na miejscu pracuje policja. Obecnie pożar jest dogaszany.

