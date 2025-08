Kontrakt na zakup czołgów K2 z dodatkowym zabezpieczeniem. Dostawy pierwszych pojazdów w 2026 roku

2025-08-01, 17:49 Jolanta Fischer/Redakcja

Prof. Marta Postuła, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego (w środku) poinformowała o zabezpieczeniu umowy z rządem Korei Południowej na zakup czołgów K2/fot: Jolanta Fischer

Umowa na zakup 180 południowokoreańskich czołgów K2 będzie zabezpieczona dzięki działaniom rządu. W ramach kontraktu 60 z nich ma być montowanych i częściowo produkowanych w Polsce. W pakiecie przewidziano także 80 pojazdów wsparcia – mostów szturmowych, czy wozów ewakuacyjnych.

Wartość kontraktu wynosi blisko 23,5 miliarda złotych.



– Podpiszę również porozumienie dotyczące finansowania tego kontraktu, w kontekście zapewnienia gwarancji przez instytucje koreańskie na pięć miliardów dolarów, które będą stanowiły bezpośrednie bądź gwarancyjne zabezpieczenie kontraktu. Przedstawiciele rządu zabiegali o to, aby przy podpisywaniu tego rodzaju kontraktów dochodziło do: po pierwsze – przeniesienia technologii w zakresie możliwości, wykorzystania i cyberbezpieczeństwa, a po drugie – gospodarowania kosztami, ze względu na dbałość o środki publiczne. To pierwsza taka umowa w historii współpracy rządu polskiego i koreańskiego – mówiła w Bydgoszczy prof. Marta Postuła, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.



Pierwsze czołgi mają trafić do Polski w 2026 roku. Ostatnie – do 2029 roku.