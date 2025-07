Rzeźba „Wioślarz” wróciła nad bydgoską Młynówkę! Tym razem zostanie na stałe

2025-07-29, 17:01 Natasza Trzebuchowska/Redakcja

Autorem „Wioślarza” jest Jerzy Kędziora (na zdjęciu)/fot. Izabela Langner

Rzeźba wioślarza została zainstalowana nad Młynówką w Bydgoszczy. W ubiegłym roku była tylko częścią czasowej wystawy „Uniesienie” – a teraz już tu pozostanie.

Przez kilka miesięcy balansujące rzeźby Jerzego Kędziory można było podziwiać w Młynach Rothera i w plenerze, w obrębie Wyspy Młyńskiej. – Bydgoszczanie uparli się w czasie wystawy, żeby ta rzeźba została. Pojechała – i wróciła – mówił autor „Wioślarza”.



Opiekę nad obiektem objęło Muzeum Okręgowe w Bydgoszczy, które ma już w swoich zbiorach kilkanaście rzeźb plenerowych. – Zaczęło się od „Przechodzącego przez rzekę”, którą był pierwszą rzeźbą Jerzego Kędziory w Bydgoszczy. Znajduje się on w pobliżu spichrzów nad Brdą, która należą do Muzeum Okręgowego – przypomniała Monika Koseczko-Grajek z Działu Sztuki Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. – Powstała myśl, że jeżeli w Bydgoszczy zostanie „Wioślarz”, bo tak wybraliśmy, to będzie to z kolei przy budynku Galerii Sztuki Nowoczesnej (również będącej częścią MOB – przyp. red.) – dodała.



– „Wioślarz” to trzecia rzeźba pana Jerzego Kędziory w Bydgoszczy, a warto dodać, że pracujemy jeszcze nad czwartą rzeźbą, która stanie w pobliżu placu Praw Kobiet – mówiła Anna Kornelia Jędrzejewska, dyrektor MOB.



Drugą po „Przechodzącym przez rzekę” rzeźbą Kędziory w Bydgoszczy była „Wikliniarka” – w czerwcu została zainstalowana nad ul. Jatki.