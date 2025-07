To się mogło źle skończyć! Z ciężarówki spadł ładunek w postaci metalowych elementów

Do zatrucia doszło w niedzielny wieczór (27 lipca) na letnim obozie strażackim w Pile w powiecie tucholskim. 11 dzieci w wieku od 12 do 16 lat trafiło do szpitala… Czytaj dalej »

Od poniedziałkowego wieczoru, do wtorku, do godz. 6:00 straż pożarna interweniowała ponad 3 tysiące razy w związku z nawałnicami. Blisko 200 zdarzeń związanych… Czytaj dalej »

Powracamy do porannego zdarzenia, do którego doszło na drodze krajowej nr 25 pomiędzy miejscowościami Orzełek a Obkas. - Z naczepy samochodu ciężarowego spadł ładunek w postaci stalowych elementów, które uderzyły w przejeżdżający samochód osobowy marki Peugeot - mówi Robert Ferensztajn, oficer prasowy sępoleńskich strażaków. - Samochodem osobowym podróżowały trzy osoby, które po przebadaniu przez zespół ratownictwa medycznego pozostały na miejscu zdarzenia. Według informacji uzyskanych od kierowcy, pękł zabezpieczający pas transportowy, ale czy rzeczywiście elementy były zabezpieczone - ustala to w tej chwili policja. Ciężarówkę prowadził 45-letni mieszkaniec powiatu pruszkowskiego. Początkowo droga była całkowicie zablokowana, potem wprowadzono ruch wahadłowy. Teraz trasa jest już przejezdna.

