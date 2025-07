Konar spadł na samochody w Grudziądzu! Interwencja strażaków po silnym wietrze

2025-07-28, 09:49 Marcin Kupczyk/Redakcja

Konar spadł na auta zaparkowane pod drzewem/fot. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu/Facebook

Trzy samochody zostały uszkodzone w Grudziądzu – wiatr ułamał konar drzewa, a ten spadł na zaparkowane pojazdy. Na szczęście nikt nie został ranny.

Do zdarzenia doszło na ul. Chełmińskiej. – O godz. 6:00 otrzymaliśmy zgłoszenie o odłamanym konarze drzewa, który spadł na śmietniki i samochody zaparkowane pod drzewem – mówi bryg. Paweł Korgol, oficer prasowy KM PSP w Grudziądzu.



– Strażacy usunęli zagrożenie poprzez obcięcie tych konarów i usunięcie ich z pojazdów. W wyniku tego zdarzenia trzy pojazdy zostały uszkodzone – w różnym stopniu. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Straty wstępnie oszacowaliśmy na osiem tysięcy złotych, możliwe jednak, że właściciele ocenią to inaczej, bo w trakcie deszczu trudno to ocenić – dodał.



Do podobnie niebezpiecznego wydarzenia doszło w Toruniu - tu także ułamany konar spadł na auta, spowodował jednak mniejsze zniszczenia.