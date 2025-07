Policja bada przyczyny wypadków w Brzozie i na DW 238 przy zjeździe na Szczutki

2025-07-26, 15:44 Agata Raczek/Redakcja

Po wypadku w Brzozie jedna osoba została zabrana do szpitala na badania/fot: Facebook, Heron15 Pomoc Drogowa Bydgoszcz 24h Andruszczenko Krystian 501337500

Bydgoska policja ustala przyczyny dwóch wypadków na drogach powiatu. Do pierwszego z nich doszło w podbydgoskiej Brzozie. Z kolei drugie zdarzenia miało miejsce na drodze wojewódzkiej 238 na zjeździe na Szczutki w kierunku Tryszczyna.

– W Brzozie zderzyły się trzy pojazdy. Wszystko zaczęło się w momencie, kiedy kierująca volvo, włączając się do ruchu, wyjeżdżając z posesji, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu prawidłowo jadącemu bmw. W dalszej konsekwencji również renault. Do szpitala został przywieziony kierujący samochodem marki bmw. Mężczyzna jest w trakcie badań – informowała kom. Lidia Kowalska, rzeczniczka bydgoskich policjantów.



Natomiast do drugiego zdarzenia doszło na dw 238 na zjeździe na Szczutki w kierunku Tryszczyna. – Tam zderzyły się dwa pojazdy: chevrolet oraz peugeot. Sprawcą był kierujący chevroletem, który nie zachował bezpiecznego odstępu od pojazdu poprzedzającego. Podróżujące zarówno z pojazdu sprawcy, jak i poszkodowanego zostały zabrane do szpitala na badania. Czekamy na rozstrzygnięcie, jeżeli chodzi o badania w szpitalu. Od tych wyników będzie uzależniona kwalifikacja tych zdarzeń – dodała kom. Kowalska.



Drogi w miejscach wspomnianych wypadków są już przejezdne.