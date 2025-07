Mobilne planetarium Kopernika zagościło w Solcu Kujawskim

2025-07-22, 14:29 Natasza Trzebuchowska / Redakcja

Mobilne planetarium w Solcu Kujawskim/fot. Natasza Trzebuchowska

Można poczuć się jak prawdziwy astronom. Planetobus na dwa dni „zaparkował” w Soleckim Centrum Kultury.

- Pod kopułą namiotu widzowie oglądają interaktywny pokaz, oglądają z bliska planety, a nawet mogą polecieć jeszcze dalej - poza Drogę Mleczną - opowiada Piotr Malejka, edukator z Centrum Nauki Kopernik. - To nie tylko wykład, to także rozmowa. Chcemy zachęcić do własnej eksploracji. Zadajemy wiele pytań i sami też zachęcamy do tego, aby nam je zadawać.



- To, co zobaczyliśmy, zaskoczyło instruktorów i uczestników. Nie wyobrażaliśmy sobie, że Wszechświat może być tak ogromny - mówi Beata Rogowska, kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Solcu Kujawskim i uczestniczka pokazu.





Mobilne planetarium w Solcu Kujawskim można odwiedzić we wtorek (22 lipca) od godz. 15:00 do 18.00