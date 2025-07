Zarzut spowodowania ciężkich obrażeń ciała dla nożownika z Tucholi

2025-07-22, 11:35 Tatiana Adonis / Redakcja

Fot. Ilustracyjne

37-latek podejrzany o atak z użyciem noża, został we wtorek (22.07) doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzuty.

Do ataku nożownika w Tucholi doszło w nocy z soboty (19.07) na niedzielę (20.07) w rejonie Placu Wolności. Policję powiadomił świadek zdarzenia. Do sprawy zatrzymano 37-letniego mężczyznę. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną ataku.



- Mężczyzna został przesłuchany przez prokuratora. Nie przyznał się do składanych mu zarzutów i odmówił wyjaśnień - mówi Marcin Przytarski, prokurator rejonowy w Tucholi.



Prokuratura będzie wnioskować do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego nożownika. Mężczyźnie grozi do 20 lat pozbawienia wolności. Raniony 30-latek trafił do szpitala. Obaj mężczyźni nie byli spokrewnieni. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że poznali się feralnego wieczoru w jednym z barów.



