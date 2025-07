W Ciechocinku znaleziono ciało mężczyzny. Policja wykluczyła udział osób trzecich

Rozpoczął się kandydatów i kandydatek do czterech nowych społecznych rad doradczych przy Prezydencie Miasta. Są to rady: Gospodarcza, Estetyki, Kobiet i… Czytaj dalej »

– W niedzielę około godziny 15:20 otrzymaliśmy zgłoszenie od świadka, który ujawnił na mieliźnie przy lewym brzegu Wisły, na terenie Kępy Dzikowskiej leżące ciało mężczyzny. Na miejsce przybyły służby ratunkowe, w tym policja i straż pożarna. Był obecny także prokurator. Policjanci pod jego nadzorem przeprowadzili oględziny. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich. Mundurowi ustalają wszelkie okoliczności, które doprowadziły do śmierci mężczyzny. Prowadzone są także czynności mające na celu ustalenia jego tożsamości – mówiła sierż. szt. Wioleta Kisielewska z Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim. Aleksandrowska policja nie miała w ostatnim czasie zgłoszeń o zaginięciu, które można by powiązać z tą sprawą.

