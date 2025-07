Łysomice świętowały triumf w rowerowej rywalizacji. Nagrody dla najlepszych rozdane

2025-07-21, 07:45 Robert Duliński/Redakcja

W Rowerowej Stolicy Polski w kategorii gmin wiejskich Łysomice zajęły pierwsze miejsce/fot. Robert Duliński

W podtoruńskich Łysomicach odbyło się podsumowanie rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. W kategorii gmin wiejskich Łysomice zajęły pierwsze miejsce - z tej okazji zorganizowano rowerowy piknik.

Zadowolenia z postawy mieszkańców nie krył wójt gminy Piotr Kowal. Jak mówi, w rowerowej rywalizacji zawsze szło im dobrze. – Tylko kwestią było – które miejsce na „pudle”, bo startowaliśmy trzeci raz, za pierwszym razem mieliśmy drugie miejsce, w ubiegłym – trzecie, a w tym – pierwsze. Uaktywniły się szkoły, przedszkola, kluby sportowe, nie tylko dzieci kręciły [kilometry,] ale zachęcały rodziców do wspólnych wypraw rowerowych. Mamy bardzo sprawnych seniorów, którzy zauważyli, że jednak ruch to zdrowie – opowiadał.



Podczas oficjalnej części uroczystości wręczono nagrody dla najlepszych rowerzystów.

Krystyna Ludwig triumfowała w kategorii kobiet z liczbą 5297 przejechanych kilometrów. –Nie powiem, że było lekko, bo pogoda nie dopisywała – wiatr, deszcz, to bardzo męczące. Jeżdżę tak od kilku lat, nie od dzisiaj, nie od wczoraj – dlatego taki wynik „wyszedł”. Chciałam „zrobić” pięć tysięcy kilometrów, ale jednego dnia wyszło więcej, drugiego mniej – zależy, jak się czułam – mówiła.



Puchar dla najlepszego rowerzysty odebrał Jacek Kwiatkowski, który przez 30 dni przejechał ponad 12 tysięcy km, co jest nieoficjalnym rekordem świata.



Podczas rowerowego pikniku dzieci mogły skorzystać ze strefy animacji i dmuchanego placu zabaw. Był też grill, koncert i „rowerowa strefa nagród”.