Zostali turystami w swoim mieście. Bydgoszczanie odkrywali Dworcową na nowo

2025-07-20, 12:58 Monika Siwak/Redakcja

Kolejny spacer z cyklu „Zostań turystą w swoim mieście” – czyli w Bydgoszczy – był poświęconej jednej z głównych ulic centrum, Dworcowej/fot. Monika Siwak

To tutaj mieści się dawny gmach Dyrekcji Pruskich Kolei Wschodnich. Kolejny spacer z cyklu „Zostań turystą w swoim mieście” – czyli w Bydgoszczy – był poświęconej jednej z głównych ulic centrum, Dworcowej.

Uczestnicy poznawali historię i ciekawostki związane z tą ulicą. Grupę oprowadzała Katarzyna Kociniewska. – Dworcowa powstała w związku z budową dworca w 1851 roku. Rozwinęła się tu głównie sieć hoteli, usług – tłumaczyła.



Do jednego z tych hoteli obecnie trudno się dostać… – To hotel tajemniczy, dawny hotel Wiktoria, potem przemianowany na Centralny – jest taką retroperełką.



– Ulica kluczowa – na początku był to dukt prowadzący do Koronowa, potem typowa ulica łącząca inwestorów, którzy przyjeżdżali do Bydgoszczy, i oczywiści [mieściła się tutaj] Królewska Generalna Dyrekcja Pruskich Kolei Wschodnich – gmach monumentalny, robi wrażenie. Wielcy twórcy, tacy jak Święcicki, projektowali nawet ogrody za [tutejszymi] kamienicami – opowiadała przewodniczka.



– Jest to dla mnie ważne, żeby poznawać naszą historię. Właściwie nie opuszczam żadnej wycieczki. [Zauważam] coś, na co w codziennym szarym życiu nie zwraca się uwagi – dopiero w tym momencie. Zawsze dowiaduję się czegoś nowego – opowiada jedna z uczestniczek spaceru.



Spacery „Zostań turystą w swoim mieście” są finansowane z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Będą odbywać się do końca września, zawsze w niedzielę o 10:00.



Harmonogram w załączniku poniżej.